Les liens entre Bill Gates et Jeffrey Epstein cités comme cause de divorce avec Melinda Gates ⋆ .

La relation de Bill Gates avec Jeffrey Epstein a été citée comme une cause de divorce avec Melinda. Que s’est-il exactement passé lors des réunions de Gates avec le milliardaire en disgrâce?

Après avoir passé les 14 derniers mois à apparaître à la télévision en tant que couple pour dire à l’humanité ce qu’elle devrait faire, Bill et Melinda Gates divorcent. Selon des sources, les pourparlers de divorce ont commencé en 2019 et le mariage a été décrit comme «irrémédiablement rompu». L’une des raisons invoquées: Melinda n’a pas approuvé l’amitié de Bill avec Jeffrey Epstein.

Une source de préoccupation pour Mme Gates était les relations de son mari avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, selon les gens et un ancien employé de leur organisation caritative, la Fondation Bill & Melinda Gates. Les préoccupations de Mme Gates au sujet de la relation remontent à 2013, a déclaré l’ancien employé. (…) Mme Gates, une défenseure mondiale des femmes et des filles, avait dit à son mari qu’elle était mal à l’aise avec M. Epstein après que le couple l’ait rencontré ensemble en 2013, a déclaré l’ancien employé de la Fondation Gates. M. Gates et certains employés de la Fondation Gates ont poursuivi une relation avec M. Epstein malgré ses inquiétudes, a déclaré cette personne.

– Wall Street Journal, Melinda Gates rencontrait des avocats en divorce depuis 2019 pour mettre fin au mariage avec Bill Gates

Un fait troublant à propos de cette amitié entre milliardaires est qu’elle a commencé APRÈS qu’Epstein ait été condamné pour avoir sollicité un mineur et après s’être enregistré comme délinquant sexuel. En d’autres termes, Gates savait exactement ce qu’était Epstein et il était d’accord avec ça. Non seulement cela, il est devenu proche de lui.

En octobre 2019, le New York Times a rapporté que Bill Gates avait rencontré Epstein à plusieurs reprises et était même resté tard dans sa maison de New York.

En fait, à partir de 2011, M. Gates a rencontré M. Epstein à de nombreuses reprises – y compris au moins trois fois dans la somptueuse maison de ville de M. Epstein à Manhattan, et au moins une fois resté tard dans la nuit, selon des entretiens avec plus d’une douzaine de personnes. des personnes familières avec la relation, ainsi que des documents examinés par le New York Times. Les employés de la fondation de M. Gates ont également effectué plusieurs visites au manoir de M. Epstein. Et M. Epstein s’est entretenu avec la Fondation Bill et Melinda Gates et JPMorgan Chase au sujet d’un projet de fonds caritatif de plusieurs milliards de dollars – un arrangement qui avait le potentiel de générer d’énormes frais pour M. Epstein.

Voici un compte rendu de la première rencontre entre Gates et Epstein.

M. Epstein et M. Gates se sont rencontrés pour la première fois en personne le soir du 31 janvier 2011, à la maison de M. Epstein dans l’Upper East Side. Ils ont été rejoints par le Dr Eva Andersson-Dubin, une ancienne Miss Suède avec qui M. Epstein était une fois sortie, et sa fille de 15 ans. (Le mari du Dr Andersson-Dubin, le milliardaire des fonds spéculatifs Glenn Dubin, était un ami et associé commercial de M. Epstein. Les Dubins ont refusé de commenter.) Le rassemblement a commencé à 8 heures et a duré plusieurs heures, selon Mme Arnold, la porte-parole de M. Gates. M. Epstein s’est ensuite vanté de la réunion dans des courriels adressés à des amis et associés. «Bill est génial», a-t-il écrit dans un article, revu par le Times. M. Gates, à son tour, a loué le charme et l’intelligence de M. Epstein. Le lendemain, il a envoyé un e-mail à ses collègues: «Une suédoise très séduisante et sa fille sont passées et j’ai fini par y rester assez tard.»

– New York Times, Bill Gates a rencontré Jeffrey Epstein à plusieurs reprises, malgré son passé

Pourquoi une jeune fille de 15 ans restait-elle tard chez un homme condamné pour avoir sollicité un mineur? Que s’est-il passé cette nuit-là?

Dans un e-mail envoyé à un collègue, Gates a commenté le style de vie d’Epstein, le qualifiant d ‘«intrigant».

