Les liens entre l’Inde et l’Afrique du Sud se renforcent en 2021 malgré la crise du COVID

L’Afrique du Sud et l’Inde ont intensifié leurs relations politiques et commerciales en 2021 et la crise des coronavirus a offert aux deux pays l’occasion d’étendre leur coopération dans la lutte contre la pandémie mortelle.

L’Afrique du Sud, comme la plupart du reste du monde, a commencé et terminé 2021 avec de graves problèmes de COVID-19, la pandémie devant dominer pour la troisième année consécutive en 2022.

En janvier, l’Afrique du Sud était au milieu de sa deuxième vague et alors que l’année touchait à sa fin, une quatrième vague a frappé le pays suite à la découverte de la nouvelle variante hautement transmissible d’Omicron en novembre.

En février, le Premier ministre Narendra Modi a eu une conversation téléphonique avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa et ils ont discuté des défis persistants posés par la pandémie de COVID-19.

Les deux dirigeants ont également discuté des possibilités de collaboration entre l’Inde et l’Afrique du Sud dans diverses plateformes internationales, pour faciliter l’accès et l’abordabilité des vaccins et des médicaments.

Le Premier ministre Modi a réitéré au président sud-africain que la capacité de production considérable de l’Inde pour les produits pharmaceutiques et les vaccins continuerait de répondre aux besoins de tous les pays, y compris ceux d’Afrique.

Une semaine avant la conversation des deux dirigeants, des vaccins fabriqués en Inde avaient atteint l’Afrique du Sud dans un avion avec le président Ramaphosa recevant l’envoi de doses.

La vague actuelle de pandémie n’a pas épargné le président Ramaphosa, qui a dû s’isoler après avoir été infecté, l’obligeant à céder ses fonctions au vice-président David Mabuza.

Quelques jours seulement avant de se sentir malade, Ramaphosa a demandé aux scientifiques des pays BRICS de travailler ensemble pour développer des solutions à la pandémie.

« La collaboration entre les pays BRICS vise à élargir notre connaissance du virus COVID-19 non seulement au profit des pays membres mais pour la communauté mondiale plus largement », a déclaré Ramaphosa.

Au milieu des interdictions de voyager en évolution rapide, Ramaphosa a déclaré lors de son discours sur l’état de la nation en février que l’Inde était l’un des pays vers lesquels l’Afrique du Sud cherchait à importer des compétences et à stimuler le tourisme à la suite de la crise économique causée par le COVID. -19 pandémie.

La crise économique causée par COVID-19 n’a pas dissuadé les entreprises indiennes d’augmenter leur production et d’étendre leur empreinte commerciale en Afrique du Sud.

L’Inde était le principal pays d’origine des importations de véhicules en Afrique du Sud malgré les longs blocages liés au COVID-19 et la baisse globale des ventes de véhicules en 2020, selon le rapport 2021 Automotive Export Manual publié par l’Automotive Industry Export Council.

ArcelorMittal South Africa (AMSA), filiale du magnat indien de l’acier basé à Londres Lakshmi Mittal, le géant mondial de l’acier ArcelorMittal, a rebondi d’une perte de 632 millions de rands (39,6 millions de dollars) en 2019 à un bénéfice de 37 millions de rands (2,3 millions de dollars ) pour l’exercice précédent.

Mahindra a renforcé sa position sur le marché sud-africain avec un investissement massif dans la formation professionnelle en Afrique australe en ouvrant un plus grand centre de formation, doublant ainsi sa capacité. L’entreprise a également ouvert un nouvel entrepôt national de pièces plus grand que son ancienne installation.

« L’Afrique du Sud est la plaque tournante régionale de Mahindra et la deuxième maison de la marque en dehors de l’Inde. Nous continuerons à soutenir tous les niveaux de développement des compétences pour répondre à la demande croissante de véhicules Mahindra et à l’expansion prévue sur le continent », a déclaré Rajesh Gupta, PDG de Mahindra Afrique du Sud.

Vedanta Zinc International a lancé une nouvelle gamme de produits de minerai de fer en augmentant la production de minerai de fer dans ses opérations Black Mountain Mine (BMM) à Aggeneys dans la province du Cap du Nord en Afrique du Sud. Sur le plan intérieur, l’Afrique du Sud a connu des incendies criminels à la mi-juillet après l’emprisonnement de l’ancien président Jacob Zuma.

Des manifestations ont éclaté dans certaines parties du KwaZulu-Natal (KZN), la province d’origine de Zuma, après que l’ex-dirigeant s’est livré à la police pour purger une peine de 15 mois de prison pour outrage au tribunal.

Un certain nombre d’organisations hindoues à travers le continent africain se sont ralliées à l’appel de l’Inde à l’aide pendant la crise du concentrateur d’oxygène.

« Cette crise sans précédent nous a tous réunis pour collaborer afin d’aider nos compatriotes indiens de retour au pays. C’est un très petit geste de notre part, mais j’espère qu’il contribuera à sauver des vies », a déclaré John Francis, directeur de l’événement à l’India Club, qui a supervisé l’ensemble de l’opération.

Les missions indiennes à travers l’Afrique du Sud ont lancé cette année des célébrations à échelle réduite du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, avec des restrictions de verrouillage réduisant le nombre.

Un événement majeur a été un projet intitulé « On the Gandhian Trail », qui a transporté deux bus de personnes à travers sept villes où se trouvent des musées commémoratifs et des bustes marquant la lutte de deux décennies du Mahatma Gandhi contre la discrimination pendant son séjour en Afrique du Sud.

Parmi les endroits visités se trouvait la colonie de Phoenix créée par Gandhi, où sa petite-fille Ela Gandhi dirige un centre de développement.

La colonie, entourée de trois cantons en grande partie noirs, n’a pas été touchée par la violence généralisée et le pillage dans les cantons qui l’entourent en juillet.

Les tensions entre les communautés noires et indiennes locales ont conduit Ela Gandhi à demander à l’Inde d’aider l’Afrique du Sud dans ses efforts pour reconstruire le pays lors d’un séminaire en ligne organisé par les missions indiennes en Afrique du Sud pour marquer le jour de l’indépendance.

À la suite des élections locales en Afrique du Sud, les missions indiennes à Pretoria et à Johannesburg ont organisé un séminaire intitulé « Histoire des élections de la plus grande démocratie du monde ».

Glen Mashinini, président de la Commission électorale indépendante d’Afrique du Sud, a salué le travail de la Commission électorale de l’Inde (ECI) comme un exemple pour le monde entier.

« L’ECI fournit la source de connaissances, de compréhension et d’expérience pour nous tous en tant qu’organismes de gestion électorale qui servent dans le monde entier », a déclaré Mashinini.

