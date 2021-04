Les liens étroits de Kate et de la reine révélés par les initiés du palais «remontent le moral du monarque» | Royal | Nouvelles

Depuis qu’ils ont rejoint le cabinet, les initiés royaux disent également que la présence apaisante de la duchesse de Cambridge est plus importante que jamais pour la famille royale. Cela survient alors que la famille royale a connu un début turbulent en 2021 avec le décès du prince Philip plus tôt ce mois-ci et la relation tendue entre les Sussex et le reste de la famille à la suite de leur entretien explosif avec Oprah Winfrey.

Une source royale a affirmé que la reine tenait Kate d’une grande valeur, ajoutant: «La reine considère qu’il est tout à fait merveilleux que William ait épousé une fille aussi sensée que le public semble aimer pour elle-même.

La source a également déclaré à Richard Kay et Geoffrey Levy, du Daily Mail, que la duchesse de Cambridge était «merveilleusement peu compétitive» compte tenu de l’attention qu’elle «reçoit de tout le monde».

Kate et le prince William ont annoncé leurs fiançailles en 2010 et se sont mariés l’année suivante.

Le couple a maintenant trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et la princesse Charlotte.

Après que William devienne roi, Kate deviendra la reine consort et l’aîné des enfants, le prince George, sera le premier sur le trône.

L’expert royal Duncan Larcombe a déclaré que Kate et la reine avaient une «relation fantastique».

Il a ajouté: «Kate trouve cet équilibre entre s’incliner devant elle en tant que chef de la famille royale en public mais être en mesure de s’enregistrer avec elle en tant qu’arrière-grand-mère de ses enfants.»

M. Larcombe a affirmé que Kate «avait sa propre ligne directe pour parler à la reine» et a révélé que c’était la duchesse qui avait appris à Sa Majesté à utiliser Zoom pour rester en contact avec ses petits-enfants pendant la pandémie COVID-19.

Elle a déclaré à Express.co.uk: «Ses premières sorties avec la reine ont montré des signaux clairs d’anxiété et de tension de la part de Kate entre les sourires et les moments de conversation, ce qui a entraîné des poses plutôt rigides et des expressions faciales tendues.

Mais en analysant le matériel des dernières années, Mme James a souligné à quel point la reine était visiblement ravie – avec un «sourire soudain, large et authentique») de voir Kate lors de sorties publiques.

Mme James a également souligné comment les expressions faciales et le langage corporel de Kate prouvent à quel point elle est devenue à l’aise en présence de la reine.