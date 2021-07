« Les liens indo-américains sont désormais plus forts ; l’action militaire n’est pas une solution au conflit en Afghanistan’

in

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar. (Source de l’image : Twitter)

Les problèmes de sécurité régionale, notamment l’Afghanistan, les moyens de renforcer l’engagement indo-pacifique et de renforcer les efforts de réponse au COVID-19, entre autres, ont été les questions qui ont été largement débattues entre l’Inde et les États-Unis mercredi.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, ont eu des entretiens de grande envergure à New Delhi à un moment où des défis mondiaux et régionaux critiques doivent être relevés.

Dans sa déclaration d’ouverture, le Dr Jaishankar a déclaré aux médias que “les relations bilatérales entre l’Inde et les États-Unis se sont renforcées à un niveau qui permet aux deux nations de traiter en collaboration des problèmes plus importants”.

Le ministre des Affaires étrangères, dans sa déclaration d’ouverture lors de la conférence de presse conjointe, a remercié l’administration de Joe Biden d’avoir maintenu les chaînes d’approvisionnement ouvertes pendant la pandémie mondiale. Il a reconnu la réactivité de l’administration Biden pour maintenir les chaînes d’approvisionnement en matières premières ouvertes pour la production de vaccins en Inde.

Dans son discours lors de la conférence de presse conjointe à la fin de la réunion, le secrétaire d’État américain Blinken a déclaré que « la détermination du président Biden est de continuer à renforcer les relations entre les États-Unis et l’Inde ».

Il a également souligné que le Quad Security Dialogue n’est pas une alliance militaire.

Qu’est-ce que le Quad ?

Dans sa déclaration d’ouverture, il a déclaré que le QUAD est un groupe de quatre pays partageant les mêmes idées qui se sont réunis pour travailler sur des questions importantes qui auront un impact sur la vie des gens et aussi pour le faire d’une manière qui assurera un libre et Indo-Pacifique ouvert.

Il a rejeté l’idée que le QUAD est une alliance militaire. Selon lui, le but du QUAD est de renforcer les règles et valeurs internationales, la stabilité et la sécurité dans la région.

Parlant des valeurs communes qui renforcent les relations entre les deux pays, le secrétaire d’État américain a déclaré aux médias : « Nous considérons l’Inde comme une force pour le bien dans la défense d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

La réunion d’aujourd’hui à New Delhi a eu lieu au milieu du retrait américain des troupes d’Afghanistan. C’est la question qui a été longuement débattue entre les deux parties.

Répondant aux questions des médias, le secrétaire Blinken sur l’Afghanistan a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de solution militaire au conflit afghan. « Les talibans et le gouvernement afghan doivent s’asseoir à la table pour des pourparlers et le futur gouvernement doit être inclusif et pleinement représentatif.

Le haut diplomate américain a déclaré que les deux parties avaient discuté des questions de sécurité régionale, y compris l’Afghanistan, faisant écho à la remarque de Jaishankar selon laquelle il y avait beaucoup plus de convergence sur la question de l’Afghanistan que de divergence. Et a souligné que chaque partie est attachée à la proposition selon laquelle il n’y a pas de solution militaire au conflit.

Rencontre avec le conseiller à la sécurité nationale :

Mercredi, le secrétaire d’État en visite s’est entretenu avec la NSA Ajit Doval sur des questions d’importance stratégique dans les secteurs liés à la sécurité, à la défense et à la technologie. Au cours de la réunion d’une heure, les deux ont également discuté de l’identification de mesures à long terme pour faire passer les relations indo-américaines au niveau supérieur.

Selon des sources, la violence en cours en Afghanistan, ainsi que l’engagement indo-pacifique et d’autres questions connexes ont été discutés.

Rencontre avec les dirigeants de la société civile

M. Blinken a également rencontré un groupe de dirigeants de la société civile à New Delhi et a qualifié la relation indo-américaine de l’un des partenariats les plus importants au monde.

Dans ses remarques lors de la réunion, il a déclaré que les deux pays partagent un engagement envers les valeurs démocratiques, qui sont le fondement de la relation bilatérale.

Le haut dirigeant en visite a également affirmé que tout le monde mérite d’être traité avec respect, peu importe qui il est et qu’il a une voix au sein de son gouvernement.

Message direct à la Chine

Dans un message direct à la Chine, selon un porte-parole du Département d’État, le secrétaire américain a également rencontré le représentant du Dalaï Lama en Inde. Cette décision est susceptible de provoquer la colère en Chine.

Selon le porte-parole, il a eu une brève réunion avec Ngodup Dongchung, qui est un représentant de l’Administration centrale tibétaine (CTA).

Le secrétaire Blinken a également appelé le Premier ministre Narendra Modi avant de partir pour le Koweït dans le cadre de sa tournée dans deux pays.

