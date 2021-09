Les liens militaires et la production de vaccins seront au centre de la visite du vice-président colombien plus tard ce mois-ci

in

L’élaboration d’une feuille de route qui permettra la production, la recherche et le développement réglementaire de vaccins en Colombie sera l’objectif principal de la visite de la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères Marta Lucía Ramírez en Inde à la fin du mois.

Les deux pays ont identifié divers secteurs comme l’agriculture, la défense et la sécurité, les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, l’énergie durable, la culture, l’éducation et les sports, et l’autonomisation des femmes.

Selon des sources diplomatiques, le vice-président colombien accompagné du ministre de la Santé Fernando Ruiz et du ministre de la Science et de la Technologie Tito José Crissien viennent en Inde fin septembre.

Bien qu’aucune date officielle n’ait été annoncée, l’ordre du jour de la prochaine visite a été révélé lors des entretiens entre le ministre d’État indien aux Affaires étrangères, Meenakashi Lekhi, et le vice-président Ramírez, lundi 6 septembre 2021 à Bogota.

Coopération spatiale Inde-Colombie

Lundi, les deux pays ont signé un protocole d’accord sur la coopération dans l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Il a été signé à l’issue d’entretiens entre le ministre d’État aux Affaires étrangères de l’Inde, Meenakashi Lekhi et le vice-président Ramírez de Colombie. Financial Express Online avait signalé la semaine dernière la possibilité d’un protocole d’accord dans le secteur spatial.

Lire aussi : https://www.financialexpress.com/lifestyle/science/india-and-colombia-set-to-ink-mou-on-outer-space-cooperation-for-peaceful-purposes/2322832/

Selon des sources diplomatiques de premier plan, « la Colombie s’est engagée dans le développement spatial conformément aux directives du CONPES 3983 de 2020 et de la loi 2107 de 2021 sanctionnée par le président Iván Duque ».

Comme cela a été signalé précédemment, le protocole d’accord est axé sur l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques, l’exploration, un programme flexible et ambitieux dans des domaines tels que la surveillance, le développement et les applications satellitaires pour le lancement de véhicules spatiaux.

Liens de défense entre l’Inde et la Colombie

Jusqu’à présent, il n’y a rien de majeur entre les deux pays en ce qui concerne la coopération en matière de défense, qu’il s’agisse d’exercices militaires conjoints, d’échange de bonnes pratiques ou de formation d’officiers.

Il existe une société indienne MKU Private Ltd qui était présente dans ce pays et a livré des gilets pare-balles pour la sécurité intérieure, comme des gilets pare-balles.

Que peut offrir l’Inde ?

Formation spécialisée pour les officiers dans les cours de base et avancé de guerre en montagne et également délégation croisée d’instructeurs dans les établissements de formation respectifs.

La Colombie possède l’une des meilleures industries de construction navale de la région. COTECMAR-Colombie est le meilleur chantier naval. Il existe une opportunité pour l’Inde de travailler avec le chantier naval et de construire des navires pour les marines de la région.

Réunion du MoS en Colombie

Les entretiens ont porté sur la promotion du commerce bilatéral et des investissements dans les technologies de l’information et de la communication, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et l’éducation, l’autonomisation des femmes, les sports, la culture et la santé.

Les relations bilatérales entre les deux pays ont 62 ans et les deux relations ont été renforcées davantage au cours des trois dernières années dans des domaines tels que le commerce et l’investissement, l’agriculture, la biotechnologie, la science et l’innovation, les produits pharmaceutiques et l’espace extra-atmosphérique.

Au palais de San Carlos, le vice-président et chancelier Ramírez a souligné les intérêts communs des deux pays. Elle a déclaré : « Avec l’Inde, nous partageons 62 ans d’amitié solide et d’intérêts mutuels dans la promotion de la sécurité mondiale, de la stabilité et de la prospérité inclusive grâce au commerce, à l’investissement et à la connectivité.

Elle a parlé d’une coopération plus approfondie avec l’Inde dans le domaine pharmaceutique. « Nous nous engageons à renforcer l’industrie pharmaceutique, en veillant à ce qu’elle soit reconnue dans le monde entier pour son innovation technologique et sociale. C’est pourquoi il est important de se concentrer sur les efforts de politique publique. C’est pourquoi la coopération devient un atout crucial pour comprendre et connaître l’expérience développée par l’Inde dans ce domaine ».

Commerce et investissement

Les deux dirigeants ont également abordé le commerce et l’investissement et les efforts de diversification des exportations.

