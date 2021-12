les liens sont finis (enfin)

Instagram a joué en 2012 dans l’une des manœuvres les plus ingrates connues sur Internet. Facebook a racheté le jeune réseau social pour environ un milliard de dollars. Peu de temps après avoir coupé leur relations avec Twitter, empêchant la plate-forme de l’oiseau Aperçu les photographies de Instagram, mais cela, finalement, a changé.

Souvenir : Twitter n’autorisait pas le téléchargement d’images à ses débuts

Il y a quelques années, il n’y avait pas tellement rivalité entre les réseaux sociaux. Ni parmi les utilisateurs, ni parmi les entreprises propriétaires des plateformes. Des liens étaient échangés d’un endroit à un autre et des personnes s’enregistraient sur tout nouveau réseau social apparaissant dans la boutique d’applications.

Jusqu’à mi-2011, Twitter n’avait pas la possibilité de télécharger des photos à votre plateforme. Le réseau n’autorisait qu’à écrire des tweets de 140 caractères. Juste du texte et des liens. Si vous vouliez mettre une photo ou une vidéo, vous deviez télécharger le contenu sur une plateforme comme TwitPic, qui de 2008 à 2011 était le service le plus utilisé par les tweeters.

L’influence de Twitter sur Instagram

Cependant, en 2010, une application est apparue dans l’App Store iOS qui ressemble peu à ce qui a survécu à ce jour. Il s’appellait Instagram, et c’était tout un réseau social fermé. Je ne pouvais vous inscrire que si vous aviez un iPhoneEh bien, l’application Android n’existait pas, n’était pas là et n’était pas attendue. Mais heureusement, le contenu qui a été téléchargé était public. Il avait un style rétro et vintage qui s’est complètement perdu. Leur flux était très similaire à un marché parfaitement concurrentiel, puisque tous les utilisateurs avaient le même mobile, avec les mêmes appareils photo et avec le même jeu de filtres à appliquer aux photos.

Quand les premiers influenceurs ont commencé téléchargez vos photos sur Instagram et publiez-les sur Twitter, à première vue, les gens sont tombés amoureux du réseau avec le logo Polaroid. TwitPic est devenu le site Web où les photos ont été téléchargées pour les tweets ordinaires et Instagram est devenu la plate-forme où les photos dont vous pourriez être fier ont été publiées.

Beaucoup plus tard, en avril 2012, Instagram franchirait le pas et offrirait le tant attendu compatibilité avec les utilisateurs de Android. Instagram était déjà un grand réseau, et bien que son succès soit dû en grande partie à la grande originalité de l’application, rien n’enlève à Twitter, car il avait rendu le travail très facile.

Le marteau de Mark Zuckerberg

Mais l’arrivée de Zuckerberg gâcherait tout. L’une des premières mesures prises par l’actuel PDG de Meta a été de charger le aperçu des images d’Instagram sur la timeline de Twitter. Depuis lors, il était obligatoire d’entrer sur Instagram pour pouvoir voir les images qui y ont été téléchargées.

Il a fallu 9 ans pour que cette mesure prenne fin. Instagram et Twitter ont tous deux annoncé il y a quelques jours que les cartes de prévisualisation ils reviendront progressivement à nos échéanciers.

Pourquoi ce changement soudain ?

En moins de dix jours, nous assistons à des changements substantiels dans l’organigramme de Facebook. Ils ont annoncé un Je change de nom accompagné d’une refonte de l’approche à l’échelle de l’entreprise pour se concentrer sur le métaverse.

Ils ont dit que cela n’arriverait jamais… Les aperçus des cartes Twitter commencent à être déployés AUJOURD’HUI. ?? Désormais, lorsque vous partagez un lien Instagram sur Twitter, un aperçu de cette publication apparaîtra. pic.twitter.com/XSZRx9dzd1 – Instagram (@instagram) 3 novembre 2021

Tout indique ce que Facebook fonctionne Enfin votre image. Leur rôle de méchants dans le film ne semble pas avoir fonctionné, car les jeunes préfèrent de loin les bonnes vibrations gérées par TikTok.

Et c’est cette image qui est la chose. Les Zuckerberg ont maintenant compris que le liens Ils ne sont pas du tout une attraction visuelle, ils ont donc décidé de copier la stratégie qui fonctionne si bien sur la concurrence. Maintenant qu’ils ne sont pas dans le meilleur des cas, la société basée à Menlo Park a des liens avec Twitter, car ils ne sont plus considérés comme de tels rivaux.