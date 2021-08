Les lieux de Tokyo 2020, un avenir incertain et des factures en hausse

in

08/08/2021 à 11h28 CEST

.

Des sites construits pour les Jeux de Tokyo laisser des factures de plusieurs millions de dollars et des questions sur leur future utilité dans une ville qui disposait déjà d’installations de classe mondiale, et après avoir accueilli des compétitions avec des tribunes vides.

Tokyo 2020 a eu la malchance d’être touché par la pandémie, qui a contraint à perturber les plans initiaux en termes de dates et d’utilisation de son siège et a fait grimper le budget à 15,4 milliards de dollars (environ 12,950 millions d’euros) en raison des coûts du retard et des mesures anti-COVID-19.

Mais avant que la pandémie n’éclate, Il y a eu un débat au Japon pour savoir s’il était vraiment nécessaire de construire des stades pharaoniques au prix que cela implique et dans une ville qui avait promis des Jeux bon marché et compacts., mais ils sont en passe de devenir les plus chers de l’histoire.

LE STADE OLYMPIQUE, EN ATTENTE D’ÊTRE PRIVATISÉ

Le nouveau stade olympique de Tokyo a été achevé fin 2019, et selon le plan du gouvernement de Tokyo et de l’organisation, il sera privatisé après les Jeux pour obtenir des performances économiques en accueillant des compétitions sportives ou des concerts.

Le colisée appartient actuellement au consortium Japan Sports Council, composé de différentes entités publiques japonaises, et ses droits d’exploitation devaient être mis aux enchères et passer entre les mains d’une entreprise à l’automne 2020, des plans qui ont été reportés avec le retard des Jeux.

L’idée était que le stade, d’une capacité de 60 000 personnes, Il a été rénové après l’été pour augmenter sa capacité à un maximum de 80 000 spectateurs et qu’il sera disponible pour un usage commercial à partir de 2022.

Mais avec le retard d’un an des Jeux, ce plan est resté en suspens, avec la perte de revenus prévue pour les caisses publiques et le coût supplémentaire de l’entretien du stade jusqu’à ce que sa privatisation puisse être achevée.

Le site principal des JO de Tokyo a coûté 156,9 milliards de yens (1,310 million d’euros / 1,410 million de dollars), et son entretien s’élève à 2 400 millions de yens annuels (20 millions d’euros / 21 millions de dollars) qui devront être assumés par les organisateurs.

Son potentiel pour accueillir des événements sportifs ou culturels de masse à pleine capacité est également inconnu dans le contexte actuel de restrictions sur ce type d’événement en raison de la pandémie, et après avoir accueilli les compétitions des Jeux et les cérémonies d’ouverture et de clôture à la porte fermée.

PLUS DE STADES POUR TOKYO

Un autre des nouveaux stades les plus emblématiques construits pour Tokyo 2020 est l’Ariake Arena, qui abrite le volleyball et le basketball en fauteuil roulant, qui après les Jeux sera utilisé comme centre sportif et culturel d’une capacité de 15 000 spectateurs.

Le centre de gymnastique Ariake, également situé dans la région de la baie de Tokyo, sera transformé en un auditorium de 12 000 places pour des concerts et autres événements.

Les îles artificielles de la baie sont le quartier de la capitale qui a le plus changé en raison des Jeux, ce qui laissera d’autres installations à usage public comme des skate parks, ainsi qu’une énorme explosion immobilière, avec la construction de de nouveaux complexes d’habitation tels que ceux qui ont été utilisés comme résidence des athlètes dans le village olympique.

Dans la même zone se trouve le Centre aquatique de Tokyo, un site qui accueillera des compétitions de natation nationales et internationales après les Jeux et équipé de 15 000 sièges, qui seront réduits à 5 000 après l’épreuve olympique.

Le centre dispose de deux piscines olympiques et d’une autre pour les sauts et sera également à la disposition des citoyens.

À environ 300 mètres de l’imposant nouveau bâtiment se trouve un autre complexe de natation de classe mondiale, Tatsumi, qui a servi de site de water-polo pendant les Jeux et dispose également de deux piscines de 50 mètres et d’un bassin de plongeon.

Les hôtes ont envisagé de l’utiliser comme site pour tous les sports nautiques pendant Tokyo 2020 mais l’ont exclu en raison d’une capacité insuffisante, et ont décidé de dépenser 56,7 milliards de yens (437 millions d’euros / 514 millions de dollars) pour construire un nouveau centre qui a finalement été a accueilli les compétitions avec des tribunes vides.

Et c’est qu’ayant su que la pandémie arrivait, les hôtes auraient pu économiser ces coûts monumentaux qui finiront par tomber sur la poche des contribuables, et avoir utilisé plus de lieux de la soi-disant “zone d’héritage” de Tokyo Jeux de 1964.

Parmi eux, le Tokyo Metropolitan Gymnasium ou le Yoyogi National Stadium, des installations qui ont accueilli des compétitions olympiques comme le handball ou le tennis de table, et qui sont en parfait état après avoir été rénovées et font partie de la large gamme de centres sportifs d’accès public dont bénéficient déjà Tokyoïtes avant ces Jeux.