Les lieux du projet d’anniversaire de BTS V à Séoul explorés alors que le chanteur surprend les fans

BTS V a laissé une surprise réconfortante aux fans juste avant son grand 26e anniversaire le 30 décembre ! Le chanteur du Guinness World Record a exploré les projets d’anniversaire BTS V de Séoul et en a même partagé des clichés sur ses histoires Instagram.

Il y a quelques jours, BTS V a posé des questions sur ses projets d’anniversaire à Séoul via l’application de fans Weverse et les fans ont finalement pu voir le crooner « Arbre de Noël » profiter du cadeau des fans.

BTS V laisse une surprise aux fans visitant les projets d’anniversaire du chanteur à Séoul

BTS V a exploré l’une des plus grandes bases de fans du chanteur, le projet China Baidu V Bar de Sincheon, à Séoul, où ses morceaux solo emblématiques, notamment « Singularity », « Winter Bear », « Inner Child », « Sweet Night » et « Snow Flower’ a ses propres cabines séparées et sa salle de l’album ‘BE’ a également une cabine désignée.

Kim Taehyung a parcouru chaque stand, chérissant l’amour et la gentillesse des fans et a même posé avec la poupée géante BTS V au bout du pays de Kim Taehyung.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

??

Merci beaucoup taehyung😭💜

사랑해😭🥰 pic.twitter.com/021rlX9srU – CHINE Baidu Vbar (@KIMTAEHYUNGBAR_) 27 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Les projets d’anniversaire légendaires de BTS V explorés

En plus du projet d’anniversaire de BTS V à Sincheon Séoul, il existe un certain nombre de projets d’anniversaire légendaires de Kim Taehyung qui ont été arrangés par des fans.

Annonce anniversaire Burj Khalifa

BTS V sera présenté pour la deuxième fois à Burj Khalifa en tant que premier artiste solo masculin de K-pop à atterrir deux fois de suite sur le plus haut bâtiment du monde.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

27e anniversaire de soutien pour Kim Taehyung Part.21

Le Burj Khalifa

Le seul au monde,La publicité d’anniversaire de 3 minutes de Kim Taehyung sur Burj Khalifa pendant deux années consécutives

Heure de Dubaï:20:10 29 déc.

KST:01:10 30 déc.

Chanson thème : Enfant intérieur par V Joyeux 27e anniversaire💜🎂@BurjKhalifa pic.twitter.com/D8ZAoDi1Le – CHINE Baidu Vbar (@KIMTAEHYUNGBAR_) 26 décembre 2021

Un autre projet spécial d’anniversaire de BTS V comprend « Des publicités juste en face du bâtiment HYBE + Personnalisez les murs exclusifs sur le thème de la musique Taehyung à côté de l’entrée principale de HYBE + Lumières au sol violettes + Panneaux d’arrêt de bus, tous entourant HYBE pour une excellente promotion et des effets », Chine Baidu Vbar partagé.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

27e anniversaire de soutien pour Kim Taehyung Part.15-18💜

Annonces juste en face du bâtiment HYBE + Personnalisez les murs exclusifs sur le thème de la musique Taehyung à côté de l’entrée principale de HYBE + Éclairage au sol violet + Panneaux d’arrêt de bus, le tout entourant HYBE pour une excellente promotion et effets pic.twitter.com/Dpon5vHPaP – CHINE Baidu Vbar (@KIMTAEHYUNGBAR_) 22 décembre 2021

Les fans de BTS V peignent également les murs de Daegu et du parc Dalseong avec de belles peintures murales des chansons de BTS V. Un fan a partagé une mise à jour : « La peinture murale sur l’Alma Mater de Taehyung à Daegu et au parc Dalseong est déjà en cours. Regardez comme c’est beau, j’adore le voyage de Taehyung et de ses chansons en solo ! »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

La peinture murale en couleur sur l’Alma Mater de Taehyung à Daegu et au parc Dalseong est déjà en cours.. regardez comme c’est beau, j’adore le voyage de taehyung et de ses chansons en solo pic.twitter.com/PhZfG5RdpP — Elysha | STREAM & BUY CHRISTMAS TREE BY V (@myonlyTAEger) 28 décembre 2021

BTS V a également récemment écrit une nouvelle histoire avec son OST « Our Beloved Summer » « Christmas Tree ». La série Netflix OST a régné sur le palmarès mondial iTunes pendant quatre jours consécutifs, faisant de BTS V le deuxième soliste à réaliser cet exploit depuis Psy en 2013.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Christmas Tree by V devient la première chanson d’un soliste coréen à passer 4 jours sur iTunes n°1 mondial depuis PSY en 2013 ! – Arbre de Noël V Charts (@BTSVChartData) 27 décembre 2021

Excité par l’anniversaire de BTS V ? Gardez un œil sur cet espace le 30 décembre pour toutes les dernières mises à jour sur les projets d’anniversaire BTS V. Diffusez la liste de lecture de BTS V ci-dessous.

