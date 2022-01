Les lieux préférés de l’équipe Lifestyle en 2021

Ajoutez-les à votre liste de visites incontournables pour 2022 (Photo: Metro.co.uk)

Bien sûr, 2021 n’a peut-être pas été l’année la plus édifiante pour les livres, mais nous nous sommes bien amusés en cours de route.

Après une myriade de plans annulés au cours de cette pandémie (voici vous regarde, omicron), il est agréable de faire le point sur les choses qui ne se sont pas simplement déroulées comme prévu mais qui se sont également avérées être d’excellentes expériences.

Si vous cherchez un peu d’inspiration pour ce qu’il faut mettre dans le calendrier pour 2022, voici une liste des choses et des endroits que l’équipe de Metro.co.uk Lifestyle a le plus aimé en 2021.

Les jours dehors

La journaliste lifestyle Jess a déclaré: « J’ai réservé un cours de cuisine avec Pasta n’ Play pour mon anniversaire et c’était tellement agréable. Je pense que ce serait mignon pour un couple aussi.

La rédactrice en chef du mode de vie et du week-end, Ellen, recommande un cours de menuiserie : « Je suis allée suivre un cours au Goodlife Centre de Londres et c’était honnêtement mon jour préféré de l’année. J’ai appris à faire une étagère, et c’était tout simplement agréable de créer quelque chose avec mes mains et de sortir un peu de ma tête.

«Je suis parti avec de véritables compétences en menuiserie, une étagère qui est maintenant sur le mur de ma cuisine pour mon thé, et je me sens responsabilisé (aussi grincheux que cela puisse paraître). De plus, l’emplacement signifie que vous pouvez aller à Borough Market pour le déjeuner, ce que je recommande fortement – procurez-vous la pizza de Bread Ahead puis un matcha de Bird & Blend.

Les fournitures dans la classe de menuiserie d’Ellen (Photo: Ellen Scott)



Et le résultat (Photo : Ellen Scott)

La rédactrice en chef adjointe du style de vie, Natalie Morris, partage: «Le Mount Vineyard dans le Kent est situé dans la plus belle campagne, vous pouvez donc d’abord vous promener, puis vous promener dans le parc et voir toutes les vignes.

«Je suis allé en été et me suis assis sur la terrasse qui a un toit qui s’ouvre, et je suis aussi allé en hiver et je me suis assis à l’intérieur et j’ai bu leur incroyable vin rouge pétillant. Ils ont aussi un four à pizza et font des desserts incroyables.

« C’est à moins d’une heure de train de Londres et à quelques pas de l’autre bout, donc accessible sans voiture. »

Et le journaliste lifestyle Aidan est un grand fan de Whistle Punks : « Chez Whistle Punks à Vauxhall, j’ai découvert que j’ai un vrai amour pour le lancer de hache. Vous vous présentez, ils vous montrent les ficelles du métier et vous affrontez un groupe d’amis.

« Ma force du haut du corps et ma coordination œil-main laissent un peu à désirer, mais si cela vous ressemble, ne vous découragez pas – je ne pouvais littéralement pas arrêter de gagner, donc c’est absolument le jeu de n’importe qui. »

Aucune idée de pourquoi je lance avec ce genre de mains de jazz, mais quoi que ça marche (Photo: Aidan Milan)

Les restos

La journaliste lifestyle Lizzie Thomson a déclaré: «Nous sommes allés chez A. Wong – un chinois étoilé au Michelin à Londres – pour mon anniversaire. Je dirais que c’est probablement plus un pour une occasion car c’est un peu plus cher, mais la nourriture était incroyable.

« Il y a un menu dégustation, ou vous pouvez obtenir beaucoup de petites assiettes à la carte. Je recommanderais la côte de porc aigre-douce et le tartare de bœuf au piment croustillant.

« Yeni à Soho était exceptionnel », recommande Aidan. «C’est un endroit turc avec des assiettes à partager honnêtement à tomber. Si vous y allez, essayez les boulettes de manti et l’assiette d’aubergines, stilton et figues – vous ne le regretterez pas.’

Lizzie ajoute : « Au Porthminster Beach Cafe, vous pouvez vous asseoir et manger des fruits de mer et du poisson incroyables tout en regardant la mer – c’est tellement pittoresque, en plus ils ont un toit qui s’ouvre pour le rendre plus à l’air libre.

«J’y ai mangé du homard deux fois au cours de ma semaine à St Ives, et c’était divin. J’ai aussi mangé une bouchée du curry de lotte de mon partenaire, ce qui était incroyable. Ils ont aussi une cabane à emporter sur la plage, donc vous pouvez aller manger toutes sortes de délices au bord de la mer.’

Les soirées

L’ambiance chez Ginger Lily est un peu chic, mais les sweats à capuche souriants sont clairement les bienvenus (Photo: Aidan Milan)

« J’ai pu essayer des cocktails au bar Ginger Lily de l’hôtel Pan Pacific de Londres avant Noël, et ils étaient honnêtement parmi les meilleurs que j’aie jamais goûtés », explique Aidan.

« Leur cocktail de pain d’épice festif Old Spot m’a particulièrement époustouflé – sucré et gourmand sans être maladif. Ce n’est pas bon marché, mais j’attends avec impatience toute occasion spéciale qui me servira d’excuse pour y retourner.’

La journaliste indépendante sur le style de vie, Ella, nous dit: « L’une de mes meilleures soirées de l’année était dans le sous-sol de Stage and Radio à Manchester, également Pink Room à Yes Bar. »

Plus : Mode de vie



Les séjours

« La côte jurassique du Dorset – honnêtement, une côte incroyable, j’ai été époustouflée par sa beauté et par le fait que c’était au Royaume-Uni », déclare Lizzie.

Aidan ajoute: « Je dois rester dans un country club pour la première fois pour une critique. Je m’attendais à ce que ce soit un peu étouffant, mais c’était en fait tellement amusant.

« L’endroit où j’ai séjourné s’appelait Foxhills. La nourriture était délicieuse, le personnel était super sympa, et entre les cours de fitness, les courts de tennis, les immenses terrains, le spa et les piscines, il y a plein de choses saines à faire, peu importe comment vous préférez vous détendre. Je recommanderais d’y aller en été, lorsque les piscines extérieures seront les plus amusantes à utiliser.

« J’ai adoré un voyage à Bristol cette année », nous dit Ellen. « De la bonne nourriture (essayez le Gambas Tapas Bar), du bon cidre (celui à la mangue du Apple Cider Boat ? Incroyable) et de bons magasins. »

Le festival

« Je suis allée à One Tribe, ce petit festival du Shropshire, et c’était honnêtement le point culminant de mon 2021 », partage Ella.

‘C’était beau!’

Avez-vous une histoire à partager?

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();