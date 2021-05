Les lignes d’aéroport appartiennent peut-être au passé alors que la TSA explore une technologie de dépistage plus avancée – .

Ce n’est un secret pour personne que le transport aérien peut être une expérience vertigineuse et frustrante qui peut parfois obliger les gens à se présenter à l’aéroport deux heures avant leur vol. Une partie du cauchemar logistique provient du fait que les contrôles de sécurité de nos jours – en raison des attentats du 11 septembre et de la tentative de Richard Reid en 2001 de faire sauter un vol d’American Airlines avec des explosifs cachés dans sa sneaker – sont incroyablement fastidieux et entraînent souvent de longues files d’attente. qui se déplacent à un rythme d’escargot.

Il peut cependant y avoir de l’espoir à l’horizon. Selon un rapport de Bloomberg, la Transportation Security Administration (TSA) explore actuellement une nouvelle technologie de point de contrôle qui pourrait permettre aux passagers de garder des liquides et des ordinateurs portables dans leurs sacs au lieu d’avoir à les retirer et à les faire examiner séparément.

On dit que la nouvelle technologie repose sur des algorithmes de détection plus avancés et des images 3D qui permettront aux employés de la TSA d’identifier plus précisément les armes, les explosifs ou d’autres substances dangereuses, même lorsqu’elles sont cachées à l’intérieur des bagages ou intégrées dans des appareils électroniques. La technologie s’appelle la tomographie par ordinateur (CT) et en plus d’améliorer la sécurité globale, elle accélérera également le processus d’enregistrement.

Le site Web sur la sécurité intérieure de la Coalition pour la technologie et les services gouvernementaux détaille ce que la nouvelle technologie de numérisation apporte à la table:

Ces systèmes utilisent la même technologie qui contrôle les bagages enregistrés depuis des années. Compte tenu de certaines conditions de menace, ces systèmes CT permettront aux passagers de laisser des articles, tels que des appareils électroniques et des aliments, dans leurs bagages à main. Contrairement aux scanners à rayons X traditionnels, les systèmes CT de point de contrôle produisent une image 3D qu’un TSO peut manipuler pour obtenir une meilleure vue du contenu d’un sac. En conséquence, un système CT de point de contrôle permet souvent à un GRT de dégager des articles sans avoir à ouvrir le bagage à main, réduisant ainsi un point de contact (et un retard) dans le processus.

La TSA a déjà commencé à obtenir ces systèmes de tomodensitométrie pour les tests, et à un moment donné dans le futur, chaque point de contrôle de contrôle dans les aéroports du pays aura probablement ces machines de numérisation améliorées. D’ici là, le déploiement sera mesuré car la TSA est toujours à la recherche de la technologie et n’a pas encore passé de commande ferme pour les machines.

Le premier déploiement de ces machines CT serait 15 systèmes dans une poignée d’aéroports à travers le pays. Si le déploiement initial est considéré comme un succès, des commandes ultérieures de 400 machines supplémentaires seront probablement effectuées.

Fait intéressant, les cinq aéroports avec les pires temps d’attente pour la sécurité aux États-Unis sont Newark Liberty International, George Bush Intercontinental à Houston, Miami International, Baltimore-Washington International et McCarran International à Las Vegas.

Aux heures de pointe, le temps d’attente à Newark Liberty International peut durer jusqu’à une heure complète.

