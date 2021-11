Les lignes NCAAF les plus intéressantes de la semaine 13 : Ohio State-Michigan et plus

Oh putain, oui. La bataille des IPA brumeuses contre les piments hachurés.

La confrontation d’indépendants FBS indésirables sera la première confrontation entre ces équipes, mais certainement pas la dernière. Ils rejoueront en 2022 et, selon le désespoir de chaque équipe pour de vrais, FBS l’emportera honnêtement devant une foule de centaines de personnes, probablement un tas de plus plus tard dans la décennie.

Selon le système de notation F+ de FootballOutsiders, il s’agit d’une confrontation entre les 130e et 128e meilleures équipes dans une division de 130 équipes. Ce n’est pas tout à fait UMass-UConn, mais hooooo mon pote, c’est proche. La seule victoire de l’État du Nouveau-Mexique est revenue à 6-5 de l’équipe FBS de l’État de Caroline du Sud. Les Minutemen ont battu les Huskies susmentionnés avant de perdre des matchs consécutifs contre FBS Rhode Island et le Maine – tous deux à deux chiffres.

Les enjeux ici sont clairs; gagnez et vous n’êtes pas la pire équipe du football universitaire. Perdez, et vous vous retrouvez dans un débat étrange avec le Connecticut. UMass peut avoir un certain élan de son côté après être allé au stade Michie et avoir passé du temps avec une bonne équipe de l’armée, mais cela pourrait juste être un effet secondaire de l’étrangeté standard qui accompagne un Bill Murray visiblement ivre sur la touche.

mélangez le saké et le bourbon et dites son nom trois fois et Bill Murray apparaîtra comme par magie à votre match contre UMass pic.twitter.com/0ebYPtDna7 – Christian D’Andrea, champion PAC 2021 (@TrainIsland) 20 novembre 2021

L’État du Nouveau-Mexique n’a pas perdu de moins de 14 points depuis qu’il a failli ruiner la saison de l’État de San Jose début octobre. Les Aggies ont perdu leurs deux derniers matchs sur un score combiné de 115-19, mais c’était contre une paire d’écoles SEC qui ont vu une lacune dans leur calendrier de combats de prix et ont décidé de faire du sparring à l’école maternelle locale à la place. NMSU a maintenant un adversaire dans sa catégorie de poids et une chance de prouver que c’est simplement mauvais et pas le pire.

Pourtant, les Minutemen ont battu UConn et semblent avoir au moins un peu de chance stupide de leur côté.

UMass va probablement couvrir un écart de 37 points contre l’armée à cause de cela pic.twitter.com/jPs9fwGoEf – Christian D’Andrea, champion PAC 2021 (@TrainIsland) 20 novembre 2021

Six points semblent être un gros écart pour deux très mauvaises équipes. En cas de doute, prenez les points, même si vous regardez deux des programmes les plus douteux au monde.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).