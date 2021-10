https://ftw.usatoday.com/lists/college-football-betting-lines-week-7-lsu-pitt-nebraska

Les lignes les plus intéressantes du football universitaire, semaine 7 : MACtion, DACOACHO, et… très bien, pariez sur le Nebraska

Où nous révélons l’équipe la plus imbattable du football universitaire et l’avocat… faisant confiance aux Cornhuskers? Oh non.