Les ligues de Quidditch cherchent à changer de nom pour rompre avec les opinions « anti-trans » de JK Rowling et éviter les obstacles marketing

Deux grandes ligues de quidditch nées de la franchise super populaire « Harry Potter » ont annoncé mercredi qu’elles cherchaient à changer de nom dans le but de se distancer de l’auteur JK Rowling et de rechercher plus d’opportunités.

Le Quidditch des États-Unis (USQ) et la Major League Quidditch (MLQ) ont publié une déclaration commune révélant leur désir de changer de nom. Le Quidditch est un terme déposé par Warner Bros. et les ligues ont déclaré que la marque entrave leur opportunité de se développer. La ligue a également déclaré qu’elle espérait prendre ses distances avec Rowling, « qui est de plus en plus surveillée pour ses positions anti-trans ces dernières années ».

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

La statue de Harry Potter Quidditch à Leicester Square, à Londres, fait partie des huit autres statues de films déjà exposées dans le cadre de Scenes on the Square. (Brett Cove/SOPA Images/LightRocket via .)

« Au cours de la dernière année environ, les deux ligues ont discrètement collecté des recherches pour se préparer au déménagement et ont eu de longues discussions entre elles et avec les avocats des marques de commerce sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour rendre le changement de nom aussi transparent que possible », a déclaré le commissaire du MLQ. a dit Amanda Dallas.

La directrice exécutive de l’USQ, Mary Kimball, a ajouté : « Je pense que le quidditch est à un tournant. Nous pouvons maintenir le statu quo et rester relativement petits, ou nous pouvons faire de grands pas et vraiment propulser ce sport dans sa prochaine phase. Renommer le sport ouvre des portes. autant d’opportunités de revenus supplémentaires pour les deux organisations, ce qui est crucial pour l’expansion. Grâce à la propriété conjointe de cette nouvelle marque, l’USQ et le MLQ pourront poursuivre des parrainages, diffuser sur les principaux réseaux de télévision et d’autres projets qui permettront de surmonter certains des plus grands obstacles à la pratique de ce sport, comme l’accès à l’équipement. »

La statue de Harry Potter à Leicester Square, Londres. (Dave Rushen/SOPA Images/LightRocket via .)

Les ligues de quidditch ont déclaré qu’elles étaient fières d’avoir « la réputation d’être l’un des sports les plus progressistes au monde en matière d’égalité des sexes et d’inclusivité, en partie grâce à sa règle de genre maximum, qui stipule qu’une équipe ne peut pas avoir plus de quatre joueurs de le même sexe sur le terrain à la fois. »

Le sport est basé sur le jeu fictif de la série « Harry Potter ». Alex Benepe et Xander Manshel ont été crédités pour avoir donné vie à ce sport à Middlebury, Vermont. Le jeu s’est tellement développé qu’il y a une Coupe du Quidditch américaine et une Coupe du monde IQA.

LA DOMINANCE DE LIA THOMAS DANS LA PISCINE MÈNE À UNE LETTRE DE LA NCAA DE FEARFUL PENN PARENTS À PROPOS DES SPORTS FÉMININS

Benepe a déclaré qu’il soutenait le changement.

« Je suis ravi que l’USQ et la MLQ aillent dans cette direction. De grands changements comme celui-ci ne sont pas sans risque, mais je suis un ardent défenseur de cette décision depuis longtemps. Le sport a besoin de son propre espace sans limites de son potentiel de croissance et le changement de nom est crucial pour y parvenir », a-t-il déclaré.

Rowling a soutenu que la pression de la société pour reconnaître les femmes transgenres rend le monde moins sûr pour les femmes biologiques.

Des gens pratiquent le quidditch lors d’un camp d’entraînement organisé par l’équipe nationale italienne de Quidditch au Parco di Trenno le 8 septembre 2018 à Milan, en Italie. (Emanuele Cremaschi/.)

« Donc, je veux que les femmes trans soient en sécurité. En même temps, je ne veux pas rendre les filles et les femmes natales moins en sécurité. Lorsque vous ouvrez les portes des toilettes et des vestiaires à tout homme qui croit ou pense être une femme – et, comme je l’ai dit, les certificats de confirmation de genre peuvent désormais être délivrés sans aucun besoin de chirurgie ou d’hormones – alors vous ouvrez la porte à tous les hommes qui souhaitent entrer. C’est la simple vérité », a-t-elle écrit dans un article de blog long et très critiqué l’année dernière.

Cette position l’a vue étiquetée « TERF » dans le passé, un acronyme qui signifie « féministe radicale trans-exclusionniste ». Essentiellement, le terme s’applique à quelqu’un qui se considère comme une féministe mais ne tient pas compte de la présence et de l’expérience des femmes transgenres dans le mouvement.

JK Rowling assiste à la première de « Finding the Way Home » sur HBO Documentary Films à New York le 11 décembre 2019. (Evan Agostini/Invision/AP, File)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Depuis qu’elle a décidé d’exprimer sa position sur la question, Rowling a fait l’objet d’immenses critiques et même de menaces contre sa vie. Par exemple, elle a fait l’objet d’une menace d’attentat à la bombe en juillet.

Tyler McCarthy de Fox News a contribué à ce rapport.