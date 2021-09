Les Ligues européennes rejettent à l’unanimité la Coupe du monde tous les deux ans

09/09/2021 à 15h44 CEST

Les ligues européennes ils ont montré ce jeudi leur “opposition ferme et unanime à toute proposition d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans», suite à la réunion de son Conseil d’administration tenue à Nyon (Suisse).

“Les ligues travailleront avec d’autres intervenants pour éviter que les instances dirigeantes du football prennent des décisions unilatérales qui nuisent au football national, ce qui est le fondement de notre industrie et de la plus haute importance pour les clubs, des joueurs et des fans de toute l’Europe et du monde”, ont-ils déclaré.

En un déclaration rendue publique Après la réunion de son Conseil, dont font partie treize lieues -dont l’espagnole, l’anglaise, l’allemande, l’italienne, la portugaise et la française-, ils ont exclu que la Option Coupe du Monde tous les deux ans levée par le FIFA permettre de résoudre les problèmes actuels.

« De nouvelles compétitions, des compétitions renouvelées ou élargies pour le football de clubs et d’équipes nationales, tant au niveau continental que mondial, ce ne sont pas les solutions aux problèmes actuels de notre jeu dans un planning déjà encombré“, ont-ils ajouté.

Pour les ligues, “le calendrier requiert impérativement l’accord de toutes les parties intéressées, et ne peut être que le résultat d’un subtil équilibre entre le football de clubs et d’équipes nationales et entre le football interclubs national et international“.

Les Conseil d’administration est formé par Javier Tebas (La Ligue), Mathieu Moreuil (Première ligue), Angsar Schwenken (Bundesliga), Luigi Di Serviteur (Une série), Pedro Proença (Ligue portugaise), Julien Taieb (LFP français), Sergueï Pryadkine (Ligue de Russie), Claudius Schäfer (Ligue suisse), (Ligue suédoise) (Ligue danoise) (Ligue roumaine), Marcin Animucki (Ligue polonaise), John Nagle (Ligue anglaise).