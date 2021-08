Les limitations de la Galaxy Watch 4 de Samsung incluent des problèmes de compatibilité, plus

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Les Galaxy Watch 4 et 4 Classic de Samsung ne prennent pas en charge iOS. Seuls les utilisateurs de smartphones Samsung peuvent accéder à certaines données de santé. L’assistant Google est MIA.

La semaine dernière, Samsung a dévoilé la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic, marquant les débuts du nouveau Wear OS, le système d’exploitation de Google co-développé avec Samsung. Ces montres offrent une multitude de caractéristiques impressionnantes, mais un examen plus attentif montre une exclusivité qui laissera certains acheteurs sécher. Les dernières montres intelligentes phares de Samsung contiennent quelques limitations décevantes, notamment des limites de compatibilité et des fonctionnalités manquantes.

Les appareils ne sont pas compatibles avec les iPhones

C’est un peu un départ pour Samsung. Dans le passé, les montres Galaxy fonctionnaient avec les iPhones, tout comme les montres Wear OS précédentes. Et tandis que la plupart des utilisateurs d’iPhone achèteront probablement des montres Apple, le manque de support iOS élimine ces montres comme alternative. Cela soulève également la question de savoir si les futures montres Wear OS 3.0 fonctionneront avec les iPhones ou si ce ne sont que les montres Samsung (avec la superposition Samsung One UI) qui ne sont pas compatibles. De plus, ces montres ne fonctionneront pas avec les smartphones sans GMS. Cela signifie que les téléphones Huawei les plus récents n’ont pas non plus de chance.

Malheureusement, les limitations ne s’arrêtent pas aux téléphones non Android.

Les utilisateurs d’Android sont également confrontés aux limitations de la Galaxy Watch 4

À moins que vous ne possédiez un téléphone Samsung ou que vous ne jetiez un Galaxy S21 dans votre panier, vous voudrez peut-être pomper les pauses. Toutes les offres de suivi de la santé de la Galaxy Watch 4 ne seront pas disponibles pour tous les utilisateurs d’Android.

Dans notre guide Galaxy Watch 4, nous faisons la promotion du capteur BioActive de Samsung combinant un capteur optique de fréquence cardiaque (PPG), un électrocardiogramme (ECG) et un capteur d’impédance bioélectrique (BIA). Cependant, certaines de ces fonctionnalités de suivi de la santé ne fonctionnent que si la montre est couplée à un smartphone Samsung. Les autres utilisateurs d’Android n’auront pas accès aux mesures, y compris l’ECG, qui nécessite l’application Samsung Health Monitor. Les mesures de la pression artérielle sont également exclusives aux smartphones Samsung et sont actuellement extrêmement limitées.

Certaines des fonctionnalités de santé les plus attendues seront en fait disponibles sur tous les téléphones Android. Le nouveau capteur BIA, un point fort de l’appareil, offre aux utilisateurs la possibilité de déterminer les paramètres de composition corporelle (y compris le taux métabolique basal (BMR), la rétention d’eau, le muscle squelettique et le pourcentage de graisse corporelle). Ces mesures, ainsi que SpO2 et VO2 max, sont disponibles pour tous les utilisateurs d’Android.

Google Assistant n’est pas disponible sur Galaxy Watch 4 (encore)

Bien que la Galaxy Watch 4 soit un produit de la dream team Google/Samsung, il semble que Google n’ait pas été une priorité immédiate. Les premiers rapports font état d’un manque d’applications et de fonctionnalités Google préchargées. Les utilisateurs trouveront Google Maps et Google Play Store, mais Google Assistant n’a pas encore fait son apparition. Cela nous laisse avec l’assistant par défaut de Samsung, Bixby. Bixby n’a pas encore gagné en popularité comme les autres assistants vocaux et ne peut rivaliser avec Google Assistant en termes de popularité. Samsung dit qu’il travaille en étroite collaboration avec Google pour intégrer Google Assistant et d’autres services Google populaires. Google Assistant sera disponible plus tard, mais nous ne savons pas quand.

Toujours un choix passionnant pour les téléphones Samsung, et probablement d’autres Android aussi

Si vous avez un téléphone Samsung, la Galaxy Watch 4 est une évidence. Pour les utilisateurs d’iPhone, ce n’est même pas une option. Pour les autres utilisateurs d’Android, des désagréments mineurs peuvent s’ajouter. Que les limitations de la Galaxy Watch 4 ci-dessus se combinent pour remettre en question le prix de l’appareil dépend de votre budget. Pour l’instant, il semble que deux sociétés aient uni leurs forces pour créer un concurrent d’Apple Watch, et le résultat est plutôt impressionnant. Ce n’est tout simplement pas aussi accessible qu’on aurait pu l’espérer.