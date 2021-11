Les «limites» d’Aston Martin derrière le manque de développement de l’AMR21

Aston Martin aurait aimé développer davantage son challenger 2021 mais, incapable de le faire, ils se sont concentrés sur 2022.

En réponse à la pandémie mondiale, la Formule 1 a pris la décision de retarder l’introduction de sa nouvelle génération de voitures de 2021 à 2022, tandis que les châssis des voitures 2020 ont été principalement reportés à la saison en cours comme mesure de réduction des coûts avec les équipes ont autorisé deux jetons de développement.

Malheureusement pour Aston Martin, la réglementation aérodynamique a également été fortement modifiée, la Formule 1 cherchant à réduire l’appui des voitures pour des raisons de sécurité, car les pneus Pirelli de 18 pouces ont également été retardés dans leur introduction jusqu’en 2022.

Mercedes et Aston Martin ont été les plus durement touchés par les changements aérodynamiques et avec des opportunités de développement limitées et des limitations au sein de leur propre équipe, Aston Martin n’a pas été en mesure de revenir régulièrement dans la bataille du milieu de terrain supérieur, se retrouvant plutôt P7 dans le championnat des constructeurs avec deux manches restantes. .

Le patron de l’équipe, Otmar Szafnauer, a cependant clairement indiqué que son équipe avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer l’AMR21.

« Une fois l’architecture figée et les changements effectués, il n’y avait pas grand-chose à faire », a déclaré Szafnauer à Motorsport-Magazin.com.

« Il y a beaucoup de choses que nous aurions pu essayer avec une architecture non figée. Mais tu ne pouvais pas. Vous pouvez utiliser ces deux jetons et c’est tout.

« Nous avons fait de notre mieux pour récupérer quelque chose. Mais en même temps, nous avons dû arrêter de récupérer des appuis pour 2021 car nous avions des ressources limitées et un temps limité dans la soufflerie. »

Par conséquent, Aston Martin a décidé que son meilleur pari était de donner la priorité à 2022 et au début de la nouvelle réglementation de la Formule 1.

« Nous avons dû passer à 2022, sinon cela aurait affecté notre saison 2022 », a déclaré Szafnauer.

« Aurions-nous aimé être mieux [this season]? Oui. Mais nous sommes également réalistes, nous ne pourrions pas vraiment le récupérer avec nos ressources limitées. »

Aston Martin s’est lancé dans une campagne de recrutement ambitieuse, l’ancien PDG de McLaren Racing, Martin Whitmarsh, étant déjà arrivé pour devenir PDG du groupe Aston Martin.

Red Bull et Mercedes perdront également leurs chefs aérodynamiques respectifs au profit d’Aston Martin, tandis que Dan Fallows et Eric Blandin devraient effectuer le changement en 2022.

Tout cela fait partie de l’objectif d’Aston Martin de devenir champion du monde d’ici quatre à six ans, mais une base solide sera nécessaire sous la forme d’un challenger compétitif en 2022.

Et jusqu’à présent, l’équipe basée à Silverstone est satisfaite de son travail et recherche continuellement des performances.

« Nous nous sommes fixés des objectifs agressifs mais réalisables », a déclaré Szafnauer.

« Et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs ambitieux et réalisables. Nous trouvons toujours de bons bénéfices chaque semaine.