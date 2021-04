Les limites de la piste du Grand Prix du Portugal à définir par les bordures

La Formule 1 appliquera les limites de piste au Grand Prix du Portugal avec le bord de la piste défini par les bordures au lieu de la ligne blanche autour du circuit.

Le changement intervient à la suite du Grand Prix du Portugal 2020 au cours duquel 125 tours ont été supprimés lors des deux premières séances d’essais uniquement, notamment aux virages 1 et 4.

En réponse, F1 a modifié la manière dont les limites de la voie étaient surveillées à ces virages, car les conducteurs étaient réputés avoir quitté la piste s’ils s’aventuraient au-delà des bordures rouges et blanches à la sortie de virage. Ce changement sera maintenu pour 2021.

Les commissaires surveilleront également les limites de la piste au virage 15, le long et rapide dernier virage, les notes du directeur de course précisant: «Un pilote sera jugé avoir quitté la piste si aucune partie de la voiture ne reste en contact avec la piste» .

La sanction pour dépassement des limites de piste au virage 15 est un tour invalidé, le tour suivant devant également être exclu.

Le dépassement des limites de piste plus de trois fois pendant la course se traduira par le fait qu’un pilote se verra montrer le drapeau noir et blanc et d’autres incidents seront signalés aux commissaires sportifs.