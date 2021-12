Les limites de l’éveil en entreprise

Le Washington Post gémit que « malgré les vœux de diversité, de larges écarts raciaux persistent dans le leadership des entreprises » (la citation est tirée du titre de l’édition imprimée). Les « vœux » ont eu lieu après la mort de George Floyd. Le « large écart » correspond à la différence entre la représentation des Noirs dans la population américaine (12 %) et la représentation des Noirs parmi les « plus hauts dirigeants d’entreprise » (8 %, selon le Post).

Si l’on prend cette histoire pour argent comptant, je pense que c’est une preuve supplémentaire que la folie résultant de la mort de Floyd n’était que temporaire. La meilleure preuve est le déclin et la disparition probable du mouvement « defund the police ».

Pourquoi le fait que Derek Chauvin ait utilisé une force excessivement excessive contre George Floyd devrait-il conduire à une augmentation de la sélection de dirigeants d’entreprise noirs ? La tragique rencontre Floyd-Chauvin n’a aucun lien logique avec la composition raciale des emplois de haut niveau dans les entreprises. Toute relation est le fruit de l’imagination de BLM.

Ainsi, si les « vœux de diversité » issus de la mort de Floyd n’ont pas effacé « les larges écarts raciaux dans la direction des entreprises », cela signifie que le bon sens a prévalu.

Mais y a-t-il un large fossé racial dans le leadership d’entreprise ? Sur la base des données présentées par la poste, la réponse est non.

Comme indiqué ci-dessus, le Post affirme l’existence de l’écart sur la base de sa conclusion selon laquelle les Noirs représentent 12 % de la population et 8 % des cadres de haut niveau. Mais les dirigeants d’entreprise de haut niveau ne sont pas issus de la population générale ou de la population non incarcérée, dont les Noirs représentent un pourcentage légèrement inférieur. Aucune personne raisonnable ne prétendrait qu’ils devraient l’être.

Les dirigeants d’entreprise sont, et devraient être, issus de la partie de la population américaine qui est hautement accomplie. Les Noirs représentent-ils 8 % de cette population ?

J’en doute. Considérez la partie des étudiants diplômés du secondaire qui sont très accomplis. Premièrement, dans une mesure disproportionnée, les Noirs ne terminent pas leurs études secondaires.

Deuxièmement, les Noirs ne représentent pas 8 pour cent des étudiants hautement accomplis qui obtiennent leur diplôme. Nous le savons parce que, s’il en était autrement, les collèges d’élite n’auraient pas à accorder de nettes préférences raciales pour atteindre 8 % de représentation noire.

Mais les statistiques montrent qu’ils doivent accorder de telles préférences s’ils veulent admettre ce pourcentage. En l’absence de préférences, les collèges d’élite et bien d’autres auraient du mal à atteindre la moitié des 8 %.

Ensuite, considérez les performances de la faculté de droit. Les Noirs représentent-ils 8% des étudiants en droit hautement accomplis ? Je ne pense pas.

Ils ne l’ont pas fait lorsque je faisais partie du comité d’embauche et de recrutement de mon ancien cabinet d’avocats. Les meilleurs cabinets d’avocats devaient atteindre bien en deçà des 10 % supérieurs pour proposer plus qu’un petit nombre d’offres aux Noirs.

Des preuves supplémentaires sont venues du professeur Amy Wax de la faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie, avant que l’école ne la fasse taire. Wax a eu l’audace de dire « Je ne pense pas avoir jamais vu un étudiant noir diplômé dans le premier quart de la classe [I teach to first year law students] et rarement, rarement dans la moitié supérieure. Sa faculté de droit a été indignée par cette déclaration, mais n’a pas (et je suppose ne pouvait pas) en contester l’exactitude.

Quelque chose de très similaire s’est produit à la faculté de droit de Georgetown. Il a licencié un professeur adjoint pour avoir déclaré, en privé, que les Noirs constituaient un nombre disproportionné d’étudiants peu performants dans la classe qu’elle enseignait.

Ainsi, si les Noirs représentent réellement 8 % des hauts dirigeants d’entreprise, il est probable qu’ils soient surreprésentés dans ces emplois si le critère est le mérite, comme il se doit, plutôt que la couleur de peau. Et si la rencontre tragique de George Floyd avec Derek Chauvin n’a pas aidé à pousser le pourcentage au-dessus de 8%, c’est la preuve que, aussi réveillée soit-elle, les entreprises américaines n’ont pas complètement perdu la tête.