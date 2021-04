Les limites de piste doivent être surveillées et contrôlées de manière cohérente

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que les limites de la piste devaient être «contrôlées de manière cohérente» après l’incident du virage 4 impliquant Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison de Formule 1 2021.

Le contrôle des limites de piste au virage 4 a fait l’objet de beaucoup de confusion tout au long du week-end de course, le virage apparemment surveillé pendant les qualifications mais pas pendant la course.

Cependant, il est apparu que la FIA et les commissaires de course ont changé d’avis au milieu de la procédure à la suite d’un message radio de Red Bull à Verstappen informant le Néerlandais de suivre l’exemple de Hamilton et de courir large au coin.

Peu de temps après, Hamilton et Verstappen ont été invités à cesser d’aller large au virage 4, le pilote Red Bull devant alors redonner une place dans les derniers tours pour dépassement en dehors de la piste.

Il a été estimé que Hamilton a dépassé 29 fois les limites de la piste avant que les limites de la piste ne commencent à être appliquées, et après la course, Seidl a déclaré que la cohérence était la clé.

«Les règles étaient assez claires l’année dernière», a déclaré Seidl. «Cela a été clarifié pour chaque piste un peu différemment.

«Mais purement du point de vue sportif entre nous et la compétition, tant que la décision est claire pour chaque piste et chaque virage et qu’elle est surveillée de manière cohérente et contrôlée de la même manière, je suis d’accord.»

Alors que Michael Masi a insisté sur le fait que les règles n’ont pas été modifiées pendant la course, Seidl a déclaré que l’application des limites de piste tout au long du week-end était déroutante.

« J’ai besoin de revérifier parce que j’ai cru comprendre que lors des qualifications, ils ont supprimé les tours », a-t-il ajouté.

«En course, parce que vous ne gagnez pas un avantage de temps, j’ai trouvé que c’était un peu plus détendu.

«Bien sûr, si vous gagnez un avantage en termes de position parce que vous en bénéficiez dans un combat, vous devez le rendre.

« Mais je crois comprendre que c’est différent de certaines autres pistes où il y a un compte de trois et ensuite vous obtenez un drapeau ou vous obtenez une pénalité parce qu’à chaque fois c’est un avantage de temps. »