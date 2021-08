Les limites de piste seront appliquées à trois virages du Grand Prix de Belgique

La FIA a confirmé que les temps au tour seront supprimés si des violations des limites de piste ont lieu à trois virages du Grand Prix de Belgique ce week-end.

Le virage 4 (Raidillon), le virage 9 et le virage 19 (sortie de la chicane de l’arrêt de bus) seront surveillés au cours du week-end pour empêcher les conducteurs d’obtenir un avantage de temps dans ces zones de la piste.

Couper derrière les bordures rouges et jaunes au sommet de la colline à travers Raidillon entraînera la suppression du temps au tour d’un pilote, ainsi qu’une sortie trop large du virage 9, qui se dirige vers le double virage à gauche de Pouhon – comme le pense la FIA un gain de temps au tour y est possible.

Cependant, la sortie du dernier virage aura une couche supplémentaire de police. Tout pilote courant en direction de la ligne droite de départ/arrivée en ayant les quatre roues au-dessus des bordures de sortie verra non seulement le temps au tour actuel supprimé, mais le tour suivant sera également invalidé en conséquence.

Rester dans les limites de la piste pourrait être un problème si les prévisions météorologiques se réalisaient, avec de la pluie attendue sur le circuit au cours des trois jours du week-end en Belgique.

La course jusqu’aux Combes (virages 5 et 6) est probablement la meilleure chance de dépasser sur le circuit avec le sillage gagné en début de tour, La chicane droite-gauche aura également une échappatoire si les pilotes vont trop loin , avec un itinéraire précis à emprunter pour revenir sur le circuit.

Cette partie de Spa a également connu des moments célèbres de l’histoire de la F1.

On peut dire que les deux moments les plus mémorables sont survenus en 2000 et 2014, avec Mika Hakkinen réussissant un coup étonnant sur Michael Schumacher lorsque la paire est allée de part et d’autre du chevauché Ricardo Zonta alors qu’ils s’envolaient vers la chicane. Puis 14 ans plus tard, le duo Mercedes en venait aux mains alors que Nico Rosberg gagnait un sillage sur Lewis Hamilton.

Hamilton a forcé son coéquipier à faire un long détour, mais Rosberg a touché le pneu arrière gauche du Britannique, lui causant une crevaison alors que les deux se battaient pour la tête.

Il sera donc encore plus important de ne pas dépasser les limites de la piste en dehors du virage 4 (Raidillon) si les pilotes veulent dépasser légalement dans cette partie clé du circuit.