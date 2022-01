Les limites du discours de Joe Biden sur les droits de vote et l’obstruction systématique

Mardi, le président Joe Biden a adopté sa position la plus agressive à ce jour sur l’obstruction systématique, soulignant son soutien à une exception dans les règles du Sénat pour adopter une législation sur le droit de vote.

« Les prochains jours, lorsque ces projets de loi seront mis aux voix, marqueront un tournant dans l’histoire de ce pays », a déclaré Biden lors d’un discours à Atlanta. « Le problème est le suivant : choisirons-nous la démocratie plutôt que l’autocratie, la lumière plutôt que l’ombre, la justice plutôt que l’injustice ? Je sais où j’en suis.

Alors que la ferme déclaration de soutien de Biden à la réforme de l’obstruction systématique était un signe notable de l’évolution du président – ​​et de son parti – sur la question, il est peu probable qu’elle change la difficile réalité législative des démocrates.

Au début de sa présidence, Biden hésitait à faire pression pour une exception aux règles concernant l’obstruction systématique, un mécanisme par lequel un sénateur peut bloquer essentiellement toute législation incapable de recevoir 60 voix en sa faveur. Mais il a changé d’avis face à l’opposition républicaine à la législation sur le droit de vote, y compris la loi sur la liberté de vote, que les démocrates espèrent adopter ce mois-ci. Avec le flibustier intact, le GOP sera en mesure de bloquer ce projet de loi, tout comme ils ont bloqué d’autres priorités démocrates, de la législation pour enquêter sur l’insurrection du 6 janvier aux efforts pour renforcer les syndicats.

Les démocrates ont besoin de tous les membres de leur étroite majorité de 50 personnes pour adopter un changement des règles du Sénat. Mais la nouvelle adhésion de Biden aux réformes de l’obstruction systématique ne devrait pas influencer les modérés comme les Sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ), qui résistent depuis des mois. Moins de 24 heures avant le discours de Biden, Manchin a déclaré à CNN qu’il n’approuvait l’adoption d’aucune des propositions de réforme actuelles des démocrates, qui incluent l’exclusion que Biden a préconisée mardi, selon les lignes du parti.

Cette dynamique a incité plusieurs groupes de droits de vote – dont le New Georgia Project Action Fund, Black Voters Matter Fund, Asian American Advocacy Fund et GALEO Impact Fund – à boycotter le discours de Biden mardi. Les groupes soutiennent que les efforts du président seraient mieux servis en faisant directement pression sur les législateurs modérés à Washington, plutôt que de faire ce que certains ont décrit comme une autre « séance de photos » à Atlanta.

« Nous n’avons pas besoin d’un autre discours. Nous n’avons pas besoin qu’il vienne en Géorgie et nous utilise comme accessoire. Ce dont nous avons besoin, c’est de travail », a déclaré à CNN Cliff Albright, cofondateur du Black Voters Matter Fund.

Ce discours, le deuxième d’une série de remarques enflammées que Biden a prononcées sur la menace existentielle à laquelle la démocratie américaine est confrontée, vise à pousser les sénateurs plus réticents à soutenir les changements de règles nécessaires pour adopter les projets de loi sur le droit de vote. Les législateurs comme Manchin et Sinema, cependant, ne semblent pas réceptifs à une telle pression – et les militants soulignent qu’ils aimeraient toujours que Biden en fasse plus, notamment en concentrant ses énergies sur les votes au Sénat.

La résistance continue des sénateurs modérés souligne les limites de ce que la rhétorique de Biden peut accomplir, si des discours comme celui-ci ne s’accompagnent pas de changements de fond au Sénat.

Biden adopte maintenant une position beaucoup plus agressive

Au cours de sa première année en tant que président, alors qu’il devenait clair que les républicains étaient déterminés à bloquer à plusieurs reprises les droits de vote et d’autres priorités, Biden est progressivement devenu plus ouvert à l’idée d’une réforme de l’obstruction systématique.

En mars 2021, Biden a déclaré qu’il soutiendrait le rétablissement d’un flibustier parlant, qui oblige les sénateurs à garder la parole en permanence et à faire des discours s’ils veulent bloquer un projet de loi. En octobre, Biden a déclaré qu’il soutenait « fondamentalement modifier[ing]” l’obstruction systématique pour faire avancer certains dossiers. Et en décembre, il a déclaré qu’il serait prêt à envisager une exclusion de l’obstruction systématique pour transmettre les droits de vote.

En tant que président, la position plus agressive de Biden est importante. Il est le chef de son parti et son évolution augmente la pression sur les démocrates modérés. Biden est également un vétéran de 36 ans au Sénat qui a souvent loué la valeur du bipartisme. Cela donne aux démocrates modérés un cadre, voire une couverture politique, pour changer d’avis sur la question.

Des modérés, dont les Sens. Tim Kaine (D-VA), Mark Warner (D-VA) et Maggie Hassan (D-NH) font partie de ceux qui se sont déclarés plus favorables aux réformes de l’obstruction systématique. Leur changement sur la question, couplé à celui de Biden, est emblématique de la rapidité avec laquelle le soutien à la réforme de l’obstruction systématique est devenu la position dominante des démocrates.

Pourtant, le président ne peut pas modifier lui-même l’obstruction systématique ou forcer le Congrès à le faire. Au lieu de cela, il peut tirer parti de son rôle pour attirer l’attention et utiliser personnellement son influence pour s’appuyer sur les sénateurs modérés. Et c’est ce que Biden espère faire avec son discours.

Que ces efforts finissent par fonctionner est incertain. En 2013, le président Barack Obama aurait lancé des appels persuasifs aux sénateurs qui décidaient de faire exploser ou non l’obstruction systématique pour faire passer davantage de candidats aux tribunaux de circuit et de district. Comme Manu Raju l’a écrit pour Politico à l’époque, les appels d’Obama faisaient partie d’une dernière poussée pour le changement des règles :

Alors que certains de ses collègues sénateurs démocrates restaient sur la clôture, Reid a appelé un gros frappeur pour conclure l’accord : le président Barack Obama, selon des sources proches du dossier. Obama a personnellement appelé les sénateurs mercredi à soutenir cette décision, et Reid a finalement remporté le vote avec une faible marge, 52-48. Seuls trois démocrates ont rompu avec Reid : le retraité Carl Levin du Michigan, le modéré Joe Manchin de Virginie-Occidentale et le vulnérable Mark Pryor de l’Arkansas.

Bien sûr, les démocrates avaient une majorité plus large à l’époque, et il y avait encore des récalcitrants – y compris Manchin – qui n’étaient influencés par aucune des pressions auxquelles ils étaient confrontés. Biden fait maintenant face à une majorité beaucoup plus étroite au Sénat, et son influence ne peut aller plus loin que les législateurs qui ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’étaient pas ouverts à ces changements de règles.

Les militants ont cependant souligné cette semaine qu’ils pensaient que Biden devait utiliser sa plate-forme pour se concentrer davantage sur les résistances modérées et obtenir des résultats.

« S’il dit que les sept prochains jours vont être historiques et critiques, il doit se pencher complètement après avoir prononcé le discours, avoir le genre de réunions, découvrir de Manchin ce qu’il faudra exactement, et être très direct et énergique – tout aussi énergique qu’il l’a été sur les infrastructures et sur d’autres questions », a déclaré Albright à CNN.

La rhétorique du président signale un changement important, mais ne suffira probablement pas

La rhétorique du président pourrait convaincre certains modérés qui se sont simplement abstenus de réviser l’obstruction systématique, comme le sénateur Mark Kelly (D-AZ). Mais si le discours de Biden aide à donner le ton sur la question, on ne s’attend pas à ce qu’il persuade les modérés qui ont été les plus sceptiques à l’égard de la réforme de l’obstruction systématique.

Manchin et Sinema ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de préserver l’obstruction systématique, même ces dernières semaines. En raison de leur opposition de longue date, une exclusion à l’obstruction des droits de vote est probablement exclue.

Manchin a également déclaré qu’il serait intéressé par un changement de règles «bipartite». Un tel changement est peu probable, car les républicains sont peu susceptibles de soutenir des réformes, y compris modestes. Sinema, quant à elle, a réitéré qu’elle souhaitait conserver le seuil de 60 voix pour les votes sur les projets de loi.

Certains démocrates espèrent que Manchin et Sinema pourraient être convaincus d’accepter d’autres réformes d’obstruction systématique moins vastes, qui pourraient s’appliquer à la législation sur le droit de vote et à d’autres projets de loi. Celles-ci pourraient inclure le rétablissement de l’obstruction systématique et le fait de forcer les membres de la minorité à voter 41 voix pour bloquer les projets de loi, plutôt que de forcer la majorité à voter 60 pour les faire avancer. Pour le moment, aucun des sénateurs n’a entièrement soutenu l’une ou l’autre option, bien qu’ils aient signalé leur ouverture à les considérer.

De telles réformes, même si elles rendraient plus difficile le blocage des projets de loi, n’offriraient cependant aucune garantie que la législation sur le droit de vote serait effectivement adoptée. Cela laisserait Biden exactement où il est maintenant, incapable de faire avancer la plupart des lois, car la majorité démocrate au Sénat est si étroite. À moins qu’il ne puisse trouver un moyen de faire passer les modérés qui s’accrochent à l’obstruction systématique, les démocrates continueront de lutter pour adopter des projets de loi, et Biden verra son programme se trouver dans les mêmes impasses qu’il est actuellement.