22/11/2021

Le à 17:36 CET

Après quinze années consécutives à dominer la scène du trial, Toni Bou a atteint un record historique : 30 couronnes mondiales, additionnant les 15 titres remportés en extérieur et 15 en salle. Le dernier est arrivé ce dimanche, après une victoire épique au Palau Sant Jordi lors d’une nuit « inoubliable ».

Personne n’a pu l’éclipser depuis 2007. Il cumule 194 victoires, dont 69 en salle. Où sont tes limites ?

Les limites ont été dépassées il y a quelques jours. C’est un rêve. Pour tout athlète, être champion l’est déjà, mais atteindre ces chiffres est incroyable. Atteindre des objectifs comme hier, remporter un titre et aussi à Sant Jordi, dans un championnat avec seulement deux courses et avec autant de pression signifie vaincre, c’est une motivation pour continuer.

A quel moment reste-t-il du chemin parcouru ?

Il y a eu de nombreux moments & mldr; il est clair que le premier titre est quelque chose qui ne se répétera pas, mais je me retrouve avec des victoires telles que Sant Jordi, c’est peut-être la course la plus spéciale et aussi à cause du Covid qu’elle a été il y a longtemps que nous n’avions pas concouru sur la piste en salle. C’est certainement une nuit dont je me souviendrai longtemps.

Gagner cette année, revenant d’une blessure au péroné, a-t-il été plus difficile ?

C’est toujours plus compliqué. C’est arrivé alors que la première course était très serrée et cela m’a empêché de continuer avec une pré-saison qui se passait très bien et très ordonnée, puisque nous avons eu de nombreux mois à cause du problème de Covid. Nous sommes arrivés très bien préparés et la blessure a tout coupé. Heureusement, c’était pendant la saison extérieure car la saison intérieure est beaucoup plus agressive et les conséquences de la blessure m’auraient fait beaucoup plus mal.

Pensez-vous beaucoup à ce qui va se passer ou à ce que vous ferez lorsque vous arrêterez de gagner ?

Pour être honnête, j’ai eu la chance de gagner tellement d’années qu’au final je dois être réaliste, toucher les pieds sur terre. Peu d’athlètes peuvent vivre quinze ans dans l’élite, quinze ans remportant les deux titres. Je ne peux pas demander plus. Vous n’avez qu’à en profiter. Il est clair que tôt ou tard les défaites viendront, et ce ne sera pas facile, mais je dois être très reconnaissant pour tout ce temps et pour la chance que j’ai eue.

Considérez-vous que vos réussites ont la reconnaissance qu’elles méritent ?

Eh bien, le trial est un sport minoritaire. J’ai la chance d’être dans l’équipe Repsol Honda et cela me pousse un peu plus et j’ai aussi une plus grande reconnaissance pour avoir gagné pendant tant d’années. Mais force est de constater que si l’on parle de football ou de sports plus populaires, ce serait très différent s’il avait remporté tous ces titres.

Personne ne pourra battre son record de 30 titres pendant de nombreuses années. Ça sonne fort & mldr;

Oui, la vérité est que nous devrons attendre de nombreuses années car j’ai placé la barre avec des chiffres très élevés. Je me souviens quand j’ai gagné la 20e Coupe du monde et qu’ils m’en ont demandé une trentaine. Je ne pouvais pas imaginer aller aussi loin.

Pensez-vous qu’il a un soulagement à court ou moyen terme ?

Il y a de grands jeunes cavaliers, comme Jaime Busto, Gabriel Marcelli, qui a atteint la finale de Sant Jordi, ou Miquel Gelabert. Ils ont le niveau et il leur manque juste l’expérience. Nous existons depuis de nombreuses années et cela fait une différence. Mais je pense que la catégorie approche d’un moment de plaisir pour tout le monde car Adam (Raga) a déjà 39 ans et moi, 35. C’est de plus en plus difficile pour nous de récupérer, les choses sont plus compliquées et elles sont très fortes. Un moment d’égalité viendra qui rendra ce sport plus excitant.

Après ça, comment se motiver pour affronter une autre saison au maximum ?

C’est toujours difficile de débuter une saison avec l’obligation de gagner. Et encore plus après cette dernière Coupe du monde avec tant de risques, si difficile, avec seulement deux courses. En Andorre, nous avons remporté une grande victoire, peut-être avec l’une de mes meilleures performances en termes de pilotage, mais à Barcelone, vous pouviez tout perdre, vous deviez gagner ou éliminer Adam dans l’une des manches. Cette année, tout s’est passé très vite, donc samedi nous avons une grande fête et savourons le moment. Bien sûr, nous aurons une bonne pré-saison et nous préparerons pleinement la prochaine saison. Nous irons pour plus.

En tant que grand fan du Barça, quelle recette du succès partageriez-vous avec Xavi ?

Je pense que Xavi a les choses très claires et je l’aime beaucoup. En fait, en tant que culé, je suis super motivé avec son arrivée, comme la grande majorité. Recette? L’ordre, le travail et la motivation sont le dépassement du sport. Et je pense qu’il l’a très clairement, en tant que joueur, il a vécu des étapes bestiales à la fois au Barça et en équipe nationale, donc je suis sûr que cela le fera avancer et nous réaliserons beaucoup de choses.