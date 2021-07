Les Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud EN DIRECT: Couverture exclusive complète du premier test

in

Les British Irish Lions sont en Afrique du Sud pour leur dernière tournée.

L’équipe de Warren Gatland jouera huit matchs au total, dont trois énormes tests contre les Springboks.

Warren Gatland mène les Lions dans une troisième tournée

Les Lions ont subi une défaite contre l’équipe sud-africaine “A” à Cape Town mercredi lorsqu’ils ont été battus 17-13 par une équipe forte composée de 18 vainqueurs de la Coupe du monde.

Ils affronteront ensuite les Stormers ce week-end lors de leur dernier match d’échauffement avant le test d’ouverture.

Lions irlandais britanniques v Afrique du Sud premier test : comment écouter

Ce match débutera à 17h le samedi 24 juillet.

La couverture complète du Cape Town Stadium sera exclusivement en direct sur talkSPORT.

Craig Doyle et Ben Kay seront vos hôtes et les commentaires proviendront d’Andrew McKenna et James Haskell.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Lions irlandais britanniques v Afrique du Sud: Actualités de l’équipe

Les Lions ont été stimulés par le retour d’Alun Wyn Jones avant le premier match test.

Trois semaines après s’être luxé l’épaule contre le Japon dans ce qui a été annoncé comme une blessure de fin de tournée, Jones prendra sa place sur le banc samedi pour le dernier match avant la première collision avec les Springboks.

Marcus Smith a été appelé tardivement dans l’équipe et fera ses débuts avec les Lions contre les Stormers qu’il couvre pour des problèmes de blessure au poste d’ouvreur.

Finn Russell réhabilite un Achille déchiré qui pourrait mettre fin à sa tournée et Dan Biggar a été contraint de se retirer du XV de départ qui est tombé 17-13 face à une équipe ‘A’ d’Afrique du Sud pleine d’expérience mercredi soir en raison d’une cheville enroulée qui est attendue guérir rapidement.

Owen Farrell a affronté les Springboks de l’ombre et se repose contre les Stormers, laissant Smith comme seule option pour samedi pour maintenir son accélération dans les rangs du rugby.

British Irish Lions v Afrique du Sud : qu’est-ce qui a été dit ?

Warren Gatland, s’exprimant avant le choc des Stormers, a déclaré: «C’est probablement fluide en termes de 60 ou 70%. Nous avons quelques réflexions sur où nous en sommes.

«Nous verrons certains joueurs avoir un hit-out ce week-end et examiner certaines de ces combinaisons.

« Il y a quelques gars qui ne sont pas impliqués et dont nous sommes assez satisfaits, mais c’est quand même une opportunité pour les gars de samedi d’aller revendiquer une concession également.