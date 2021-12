Les Lions consacrent leur première victoire aux victimes de la fusillade du lycée d’Oxford

Les Lions de Détroit ont remporté leur première victoire de la saison lors d’un match palpitant contre les Vikings du Minnesota dimanche et après le match, ils ont dédié la victoire aux victimes de la fusillade à l’école secondaire d’Oxford.

Les joueurs Lions ont honoré les victimes avec des décalcomanies sur leurs casques tandis que certains joueurs sont allés au-delà en portant des maillots avec le logo du football d’Oxford imprimé dessus. La sécurité de Detroit, Jalen Elliott, portait le n ° 42 à l’entrée du Ford Field, mais portait le nom de Myre au dos pour Tate Myre, qui a été saluée comme un héros pour avoir tenté d’arrêter le déchaînement du tireur dans son école.

Dan Campbell a déclaré aux journalistes après la victoire que le ballon de match était dédié à ceux qui ont été tués.

DETROIT, MICHIGAN – 05 DÉCEMBRE : (LR) L’entraîneur-chef Mike Zimmer des Vikings du Minnesota serre la main de l’entraîneur-chef Dan Campbell des Lions de Détroit avant le match au Ford Field le 5 décembre 2021 à Détroit, Michigan. (Nic Antaya/.)

« Je voulais juste qu’ils sachent exactement ce que nous allions représenter aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur-chef émotionnel, via NFL.com. « Les maillots, les chapeaux, les décalcomanies, les personnes qui sont affectées. Certains de nos joueurs connaissent quelqu’un qui a été affecté. Pour moi, ma pensée était : » Hé, mec, si nous pouvons, pendant trois heures, soulagez simplement leur souffrir un peu, ça vaut le coup. Donc, c’est un peu comme ça que j’ai pensé à ça et nous avons fait un excellent travail, les joueurs ont bien réagi et ont bien joué. »

JARED GOFF TIRE LA PASSE TD GAGNANTE DU MATCH À AMON-RA ST. BROWN POUR DONNER LA PREMIÈRE VICTOIRE AUX LIONS

Jared Goff a lancé la passe de touché gagnante à Amon St. Brown. Il a également parlé de la fusillade d’Oxford.

Le plaqueur offensif des Lions de Détroit Taylor Decker arbore un décalque d’Oxford, honorant les élèves tués au lycée cette semaine, lors d’un match d’avant-match de football de la NFL contre les Vikings du Minnesota, le dimanche 5 décembre 2021, à Détroit. (Photo AP/Paul Sancya)

« Vous n’espérez jamais une tragédie comme celle-ci, mais vous espérez être une lumière pour ces gens et une chose positive qu’ils peuvent s’amuser à regarder », a déclaré Goff. « J’espère qu’ils regardaient tous aujourd’hui et qu’ils ont pu profiter de cette victoire et que nous pourrons changer de tête pour quoi que ce soit, trois heures. Je pense que chaque fois que nous pouvons le faire, c’est beaucoup plus grand que notre sport, c’est beaucoup plus grand que nous et je pense qu’aujourd’hui était l’une de ces circonstances spéciales où nous avons pu saisir l’occasion et faire quelque chose de spécial se produire. »

Tate Myre, Hana St. Juliana, Madisyn Baldwin et Justin Shilling ont été identifiés comme les quatre étudiants tués dans la fusillade. Plusieurs autres ont été blessés.

DETROIT, MICHIGAN – 05 DÉCEMBRE: Des fans dans les gradins avant le match entre les Vikings du Minnesota et les Lions de Detroit portant des maillots et tenant des pancartes en soutien aux personnes tuées au football d’Oxford High School à Ford Field le 05 décembre 2021 à Detroit, Michigan. (Nic Antaya/.)

Ethan Crumbley, 15 ans, a été arrêté pour terrorisme et meurtre. Ses parents ont ensuite été arrêtés pour homicide involontaire.