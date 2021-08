Les Lions de Caracas félicitent Miguel Cabrera pour avoir atteint 500 circuits en MLB

L’équipe de les Lions du Caracas de la LVBP ils ont félicité au Vénézuélien Miguel Cabrera pour arrivée aux 500 coups de circuit dans la MLB.

En effet, la troupe poilue qui fait la vie dans la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP), a déclaré via son compte twitter que Miguel Il était considéré comme un rival coriace, où ils admettent avoir perdu contre lui, mais disent aussi qu’ils l’ont battu à plusieurs reprises.

Mais le club de la capitale déclare que ce qu’il a fait Cabrera dépasse toute rivalité entre les Tigres de Aragua et les Lions du Caracas.

Aujourd’hui, ils célèbrent comment tous les sports vénézuéliens, leurs 500 coups de circuit dans le meilleur baseball du monde.

Vous êtes un rival coriace. On a perdu plusieurs fois contre toi, mais on t’a aussi battu plusieurs fois 😉 Ce que tu viens de faire est au-delà de toute rivalité 🐯🦁 Aujourd’hui, nous célébrons, comme tous les sports vénézuéliens, vos home runs de 5⃣0⃣0⃣ dans les ligues majeures Félicitations, Miguel Cabrera ! pic.twitter.com/0wfSvnkEcL – Leones del Caracas (@leones_cbbc) 22 août 2021

Qu’est-ce que le les Lions dans son tweet c’est vrai, puisqu’à la récolte 2004-2005 Miguel Cabrera Il a vécu une saison inoubliable, en particulier le Round Robin où 16 matchs sont joués par équipe et dans ce nombre de matchs, le Créole a frappé 9 circuits et réalisé 32 points.

Je me souviens d’une rencontre de ce RR entre Tigres et Les Lions, où Cabrera frappé deux circuits et réalisé sept points, dont un inoubliable Grand Chelem contre Francisco Rodríguez et au cours de cette campagne, les deux équipes se sont rencontrées en finale, où le Tigres ils ont prévalu en 7 matchs.

Cependant, les Lions ont pu riposter lors de la récolte suivante (2005-2006) en battant les Tigres en finale en cinq matchs, culminant dans un stade universitaire bondé à Caracas avec une rivalité passionnée et une revanche menée contre les Tigres. Miguel Cabrera.

Grand geste de l’équipe lors de la mise en avant de l’exploit du créole, ce qui signifie finalement une grande joie pour le Venezuela.