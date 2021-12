Les Lions devraient-ils faire de lui le premier choix ?

L’ailier défensif des Oregon Ducks Kayvon Thibodeaux a annoncé qu’il se déclarait pour le repêchage de la NFL en 2022. Les Lions de Detroit devraient-ils le sélectionner en premier au classement général ?

La base de fans de football des Oregon Ducks a traversé beaucoup de choses la semaine dernière. Ils ont perdu contre les Utah Utes lors du match de championnat Pac-12 vendredi dernier, et l’entraîneur-chef Mario Cristobal est parti pour prendre le poste des Hurricanes de Miami lundi. Maintenant, les nouvelles ont continué à arriver lundi soir, mais c’était prévu.

Selon Adam Schefter, initié senior de la NFL à ESPN, l’ailier défensif Kayvon Thibodeaux s’est officiellement déclaré pour le repêchage de la NFL 2022. Sur ce, Thibodeaux ne participera pas à l’Alamo Bowl contre les Oklahoma Sooners le 29 décembre.

Oregon DE @kayvont, considéré par beaucoup comme un choix potentiel parmi les cinq premiers, se déclare pour le repêchage de la NFL, selon des sources. Thibodeaux a également décidé de ne pas jouer au bowling et de commencer à se préparer pour le repêchage de la NFL après que son HC Mario Cristobal a quitté l’Oregon pour Miami. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 7 décembre 2021

Maintenant que Thibodeaux a déclaré, tous les regards seront tournés vers les Lions de Detroit, qui détiennent le premier choix au total du repêchage d’avril prochain.

Les Lions devraient-ils drafter Kayvon Thibodeaux ?

Thibodeaux a longtemps été considéré comme le meilleur espoir global de toute la classe de repêchage 2022, et pour une bonne raison. Il a les compétences nécessaires pour faire des ravages contre le tacle offensif adverse et atteindre le quart-arrière.

Cette saison, Thibodeaux a enregistré 49 plaqués au total, 12 plaqués pour des pertes, sept sacs, deux échappés forcés et une passe défendue en 10 matchs. Au cours de ses trois saisons à Eugene, Thibodeaux a enregistré 126 plaqués au total (35,5 pour la défaite), 19 sacs, sept passes défendues et trois échappés forcés.

Même si Thibodeaux est considéré en haute estime, il est possible que les Lions puissent toujours chercher ailleurs. Avant le repêchage de la NFL, il est toujours possible que d’autres espoirs grimpent sur le grand tableau de Detroit.

Les actions de l’ailier défensif du Michigan Aidan Hutchinson ont augmenté ces derniers temps. Il a le plus de sacs enregistrés en une seule saison dans l’histoire du programme avec 14, et a été nommé finaliste pour le trophée Heisman. Cela, et Hutchinson jouera jusqu’à deux autres matchs cette saison, alors que le Michigan a décroché une place dans les éliminatoires du football universitaire en remportant le championnat Big Ten. Hutchinson pourrait être un joueur que les Lions examineraient et envisageraient de reprendre Thibodeaux.

Mais, nous ne pouvons pas exclure les Lions à la recherche de leur quart-arrière du futur. Même si la classe en 2022 n’est pas aussi forte qu’en 2021, les Lions pourraient devenir amoureux de l’un des espoirs du quart-arrière et envisager sérieusement de les sélectionner en premier dans l’ensemble. Cela créerait tout un choc s’ils le faisaient, c’est sûr.

Comme c’est le cas chaque année, nous attendrons de voir comment le grand tableau est modifié tout au long du processus de pré-draft. Celui qui détient le premier choix au classement général, il sera lié à Thibodeaux.