Les lions du Yucatan vont au championnat de baseball

L’équipe de baseball professionnelle Lions du Yucatan, membre du groupe ARHE des frères Juan José Arellano et Erick Arellano, cherchera le cinquième championnat de son histoire au sein de la Ligue mexicaine du base-ball.

Pour la troisième année consécutive, l’équipe accède à la Serie del Rey, l’événement professionnel le plus élevé du baseball mexicain, après avoir battu les Diables rouges du Mexique en 5 matchs, dans leur stade de la capitale du Yucatan. Ils réitèrent avec elle leur exploit de 1984 et 2019.

Plus de 6 000 fans rassemblés dans le parc Kukulcán -avec des protocoles de sécurité sanitaire stricts- ont vu briller Luis “Pepón” Juárez et Yoanner “Asere” Negrín, pour définir la zone sud du circuit de baseball d’été, dans un duel de roues et de coups de circuit .

Il s’agit du septième championnat de la Zone Sud pour le Lions du Yucatan, et maintenant ils s’attendent à ce qu’un rival entre les Toros de Tijuana du nord et les Mariachis de Guadalajara définisse le champion de la Ligue mexicaine du base-ball.