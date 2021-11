Les Lions « mangent » des ours et regardent la Coupe du monde 2023

14/11/2021 à 15h16 CET

L’équipe de rugby espagnole, les lions, a littéralement « mangé » la Russie, les ours, réalisant un score élevé de 49-12, avec bonus offensif inclus, ce qui leur permet d’envisager avec optimisme la Coupe du monde 2023.

Le match a été transcendantal pour le XV del León, qui est sorti dès la première seconde pour la victoire soutenu par son dynamisme, son énergie et son envie et soutenu par une exécution fantastique du ‘touche-maul’, l’arme principale de l’équipe espagnole qui a marqué la différence.

À la 7e minute, la première répétition du XV del León est arrivée, par Marco Pinto après un « toche-maul » qui a transformé Bautista Güemes pour augmenter le score 7-0.

Un tacle dur – plaque dans le cou – de Valéry Morozov Cela signifiait le carton rouge et l’expulsion qui ont encore plus déséquilibré les forces du côté espagnol.

L’équipe espagnole a poursuivi son plan de match et à la 23e minute a eu lieu le deuxième essai, posé par Alvar Gimeno et transformé par Guèmes mettre le 14-0.

Le troisième procès des lions était, pratiquement, une copie conforme du premier avec un nouveau maul après touche qui je peins il a posé à nouveau et Guèmes transformer, ce qui signifiait le 21-0 avec lequel la pause a été atteinte.

Dans la continuité, la domination espagnole a suivi et après un splendide mouvement de l’ensemble de l’attaquant espagnol, Manu Mora, minute 44.30, a signé le quatrième test, qui Guèmes, infaillible, condamné pour un grand 28-0.

Les ours ont tiré avec fierté et dans un jeu électrique, mal défendu par l’Espagne, ils ont réussi à marquer un test au moyen de Constantin Urumov, Quoi Ramil Gaisin n’a pas réussi à se transformer, laissant le score à 28-5 à la 49e minute.

En 64 minutes, Fabien Perrin a profité d’une erreur de la défense russe pour récupérer le cinquième perchoir des lions, transformé par Manuel Ordas qui était 35-5.

Vikto Kononov a profité d’une erreur défensive pour inscrire le deuxième essai de son équipe, ce qui a transformé Gaisin à 35-12 à 68 minutes.

Avec un jeu un peu délavé et avec des contres continus, l’équipe espagnole a su se recentrer et matérialiser sa domination avec une épreuve de Joan Losada à la 69e minute, et un autre à la 76e par Bittor Aboitiz, qui a transformé Ordas, qui a clôturé le score avec une nouvelle transformation après la punition jusqu’au 49-12 final.

L’Espagne compte 5 points au classement et voit la route vers la Coupe du monde un peu plus dégagée.