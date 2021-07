Les Lions manquent la chance de remporter la première victoire de la série contre l’Afrique du Sud depuis 1997 alors que les Springboks ripostent dans la seconde moitié du deuxième test

in

Les Lions britanniques et irlandais ont raté l’occasion de remporter leur première victoire en série contre l’Afrique du Sud depuis 1997 alors que les Springboks ont riposté pour remporter une victoire de 27-9 lors du deuxième test à Johannesburg.

L’équipe de Warren Gatland menait 9-6 à la fin de la première mi-temps, ce qui menaçait de devenir incontrôlable à certains points car les deux équipes avaient des joueurs mis au rebut.

Les affrontements étaient l’histoire de la première moitié

Mais Gatland aurait été content de ce qu’il a vu

Duhan van der Merwe a écopé d’un carton jaune pour un déplacement sur Cheslin Kolbe. Kolbe a ensuite reçu ses ordres de marche quelques instants plus tard alors qu’il tentait de s’attaquer à Conor Murray alors que le demi de mêlée était dans les airs.

Robbie Henshaw pensait avoir marqué un essai juste avant la mi-temps après avoir bien combiné avec son coéquipier irlandais Murray. Cependant, le TMO n’a pas pu déterminer clairement si Henshaw avait réussi à écraser le ballon.

Les choses se sont calmées au niveau de la discipline des joueurs après la pause mais les locaux ont intensifié leur jeu offensif.

Moins de cinq minutes après le début de la seconde mi-temps, ils ont pris l’avantage alors que Makazole Mapimpi s’est accroché au coup de pied intelligent de Handre Pollard avant de traverser Stuart Hogg et de passer.

L’Afrique du Sud était une équipe transformée après la pause et a pris l’avantage en début de seconde période

Et Lukhanyo Am a mis le test hors de doute

Dan Biggar a raté une belle occasion de reprendre l’avance des Lions mais son penalty a touché le poteau. Et à mi-chemin de la seconde mi-temps, l’Afrique du Sud a accru son avance de cinq points supplémentaires lorsque Lukhanyo Am était sur le point d’écraser une autre balle en profondeur.

La série est bien placée pour entrer dans la décision samedi prochain et vous pouvez écouter le commentaire complet du match EN DIRECT sur talkSPORT.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

