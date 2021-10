Les Lions ont envoyé le ballon directement aux Bears pour le chiffre d’affaires le plus chaotique de la NFL

in

Les Bears de Chicago et les Lions de Detroit avaient tous deux besoin d’une victoire alors qu’ils se rencontraient à Soldier Field au cours de la semaine 4. Les Bears, à 1-2, réalisaient sans doute la pire performance offensive de l’histoire de la franchise une semaine plus tôt alors qu’ils n’avaient en moyenne que 1,1 verge par jouer dans une défaite contre les Browns. Les Lions avaient participé à chacun de leurs matchs jusqu’à présent, mais étaient toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. Ces deux équipes auraient considéré une défaite l’une pour l’autre assez humiliante.

Chicago a eu de bonnes vibrations au début grâce à quelques belles passes du quart recrue Justin Fields et à une paire de passes de touché difficiles de David Montgomery. Les Lions, quant à eux, ont continué à s’enfoncer profondément dans le territoire des Bears, mais avaient du mal à marquer des points au tableau. L’exemple le plus frappant de cela s’est produit lors de leur première possession offensive, lorsque les Lions ont en quelque sorte tâtonné le ballon de l’une des manières les plus étranges que vous ayez jamais vues.

Alors que le quart-arrière de Detroit Jared Goff se dirigeait vers la ligne pour communiquer un changement de couverture avant le snap, son centre a accidentellement cassé le ballon. Le ballon a heurté l’aine de Goff et directement dans les mains du plaqueur défensif des Bears Bilal Nichols.

Le tâtonnement s’est produit si rapidement qu’il a surpris les deux équipes. Un autre angle de la pièce le montre un peu plus clairement.

Goff vérifiait la protection alors qu’il se dirigeait vers la ligne. Nichols a semblé choqué de voir le ballon ricocher directement dans ses mains dans ses mains. Ce jeu a été compté comme un échappé, mais cela ressemblait plus à une interception dans un sens parce que le ballon n’a jamais touché le sol. C’est peut-être le tout premier cliché direct de la défense.

Les Bears ont tenu bon pour une victoire de 24-14. Pendant au moins une semaine, l’entraîneur des Bears Matt Nagy sait que son travail est sûr, même si la frustration concernant la performance de l’équipe contre Cleveland persiste.

Ce genre de chose ne peut arriver qu’aux Lions. Après avoir perdu sur un record de 66 verges de but sur le terrain de la NFL de Justin Tucker la semaine dernière, ils perdent maintenant en quelque sorte un match gagnable en partie parce que leur centre a cassé le ballon directement dans l’aine de leur QB.

Il n’y a nulle part où aller sauf pour les Lions. Le nouvel entraîneur-chef de Detroit, Dan Campbell, finira par remporter cette première victoire.