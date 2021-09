Les Lions RB D’Andre Swift font-ils l’objet d’une enquête pour meurtre ?

Plus tôt cette semaine, des rumeurs sur Reddit ont fait surface suggérant que le porteur de ballon des Lions de Détroit D’Andre Swift était un suspect dans un meurtre qui a eu lieu à Philadelphie.

C’était loin de ce pour quoi le jeune homme de 22 ans avait déjà fait la une des journaux.

En réponse, plusieurs journalistes ont tenté d’aborder le problème tout en restant respectueux du fait qu’il n’y avait aucune preuve tangible suggérant l’implication de Swift dans une telle affaire.

Tout a commencé avec ce post sur Twitter :

@AllbrightNFL Hé Ben, tu as quelque chose sur la rumeur DeAndre Swift ? – Soudain (@SuddenRadV2) 9 septembre 2021

L’initié de la NFL, Benjamin Allbright, a abordé la situation avec délicatesse.

Il y a beaucoup de choses qui circulent. À ma connaissance, il n’est pas un suspect, il y a eu quelques astuces qui auraient impliqué Swift, mais jusqu’à présent, PD n’a pas dit qu’il s’agissait d’un suspect. https://t.co/lKWfP1NQc9 – Benjamin Allbright (@AllbrightNFL) 9 septembre 2021

Un expert de la NFL Fantasy Football du nom de Dave Kluge a ensuite tenté d’aller plus loin :

Je viens d’appeler le PD de Philly et j’ai parlé avec un agent du bureau du commissaire. Il y a plus de 2 mois, il y a eu un tuyau anonyme qui est arrivé via Tipline et qui impliquait D’Andre Swift dans un meurtre. L’officier a déclaré que Swift ne faisait pas l’objet d’une enquête pour le moment. – Dave Kluge (@DaveKluge) 9 septembre 2021

Il y a deux jours, un article sur Reddit a déclenché ces rumeurs. Les accusations se sont retrouvées sur Twitter ce matin et ont pris de l’ampleur. Mon intention n’était pas d’attirer l’attention sur cette situation ou de diffamer le personnage de Swift, mais de laver son nom. Preuve d’appel (MST): pic.twitter.com/NGdH90Lowk – Dave Kluge (@DaveKluge) 9 septembre 2021

Dans une déclaration aux médias jeudi, l’entraîneur des demis offensifs Duce Staley a révélé que Swift n’était soumis à aucune restriction avant la sortie de dimanche contre les 49ers de San Francisco.

“Je suis très mauvais pour compter les représentants”, a-t-il déclaré, via Dave Birkett du Detroit Free Press. “S’il est productif là-bas, ‘Quel numéro est-ce Duce?’ ‘Trois.’ Ce pourrait être jouer 49. Je ne sais pas comment enlever (un retour en arrière productif). Je suis pris dans le jeu, il va être pris dans le jeu et chaque bon joueur, chaque bon porteur de ballon que je connais, de toute façon, une fois que vous commencez à le sentir, vous ne voulez pas le retirer. Nous pouvons compter les représentants lundi.

De toute évidence, cela ne ressemble pas à un entraîneur qui s’inquiète de l’implication de son joueur dans une enquête pour meurtre.

Bien sûr, cela n’a pas empêché les médias sociaux de peser :

D’Andre Swift va vraiment le tuer dimanche pic.twitter.com/g069NGXy91 – Erick (@erick_perez46) 9 septembre 2021

D’Andre Swift quittant le centre d’entraînement pic.twitter.com/5Oqa0jQPTA – joshmcclurg (@joshfmcclurg) 9 septembre 2021

Il est clair que tout est possible et, à ce stade, rien de ce qu’un joueur de la NFL fait ne serait aussi choquant – mais il semble qu’il n’y ait pas de feu dans cette fumée. Au moins pas encore.

Les Lions étaient censés être impliqués dans un accord massif à quatre équipes plus tôt dans l’intersaison qui aurait pu changer radicalement leur fortune. Au lieu de cela, ils sont simplement sortis et ont échangé Matthew Stafford contre Jared Goff. À cause de cela, Swift va probablement assumer un fardeau offensif beaucoup plus important que prévu à l’origine.

Ces rumeurs vont-elles le distraire de s’occuper de ses affaires comme il en a besoin ? Le temps nous le dira.

