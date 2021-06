Les Lions subissent un revers alors que l’homme clé Hamish Watson a exclu le match contre le Japon samedi alors que Warren Gatland explique la décision de leadership d’Owen Farrell

Warren Gatland a été contraint de modifier sa première équipe britannique et irlandaise des Lions avant l’affrontement d’avant-tournée de samedi avec le Japon après que Hamish Watson a été exclu en raison d’une commotion cérébrale.

Watson, qui était l’un des quatre Écossais choisis par Gatland pour commencer à Murrayfield, a subi une blessure à la tête lors de l’entraînement au camp de l’équipe à Jersey mardi et doit maintenant reprendre les protocoles de jeu, l’empêchant de faire ses débuts avec les Lions.

Watson, également connu sous le nom de “Le Mullet”, ne jouera pas un rôle dans le match d’ouverture des Lions contre l’Afrique du Sud

Le poste vacant à openside est pourvu par le Gallois Justin Tipuric, un vétéran de deux précédentes tournées Lions qui a été promu dans le XV de départ en dehors des 23 sélectionnés à l’origine par Warren Gatland.

Une foule de 16 500 personnes sera présente pour le lever de rideau de la tournée en Afrique du Sud à Édimbourg, la ville où Watson joue son rugby au niveau des clubs.

Cela prive le joueur de 29 ans d’une chance précoce d’impressionner la direction des Lions dans la course pour revendiquer une place au dernier rang contre les Springboks.

Watson a été élu joueur des Six Nations de l’année après une série d’affichages puissants, notamment les victoires exceptionnelles de l’Écosse à l’extérieur contre l’Angleterre et la France.

GETTY

Gatland n’a pas nommé un seul Anglais dans son XV de départ pour affronter le Japon

Pendant ce temps, Gatland a expliqué la décision d’accélérer la star des Saracens Owen Farrell sur le banc pour le match de samedi à Murrayfield, insistant sur le fait qu’un sondage de l’équipe a identifié le capitaine anglais comme le talisman du groupe de direction des touristes.

Aucun des hommes d’Eddie Jones n’a fait partie de l’équipe, quatre ont été sélectionnés parmi les remplaçants, dont Farrell, qui il y a seulement six jours a aidé les Sarrasins relégués à sceller leur retour en Premiership Gallagher.

Farrell fournira une couverture de demi-mouche à Dan Biggar et partira pour l’Afrique du Sud dimanche sachant qu’il a le plein soutien de ses pairs.

“J’ai parlé à Owen et la discussion portait sur le fait que ce n’était pas le plus grand des Six Nations, mais nous l’avons choisi sur le leadership et l’expérience qu’il peut apporter au groupe”, a déclaré Gatland.

Farrell est devenu un véritable leader de l’équipe Lions

« C’est un compétiteur fantastique et ce qu’il a accompli et son succès parle de lui-même.

«Nous avons fait une journée d’administration et j’ai demandé aux joueurs de choisir un groupe de leadership, ce que nous avons fait.

«Je pensais qu’il était intéressant qu’il finisse avec le plus de votes parmi tous les membres du groupe de direction, ce qui en dit long sur le respect dans lequel il est tenu par tous les joueurs du groupe, pas seulement les joueurs anglais.

“Le connaissant en tant que compétiteur, il sortira et tirera le meilleur parti de ses opportunités et je m’attends à ce qu’il fasse une excellente tournée.”