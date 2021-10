Les Lions surprennent Chris Spielman avec une intronisation à la Ring of Honor

Les Lions ont annoncé qu’ils introniseraient l’ancien secondeur Chris Spielman dans leur Ring of Honor.

Lorsque Spielman l’a découvert, il a été ému aux larmes. Ce fut un moment émouvant pour quelqu’un qui pensait venir dans l’établissement pour lire un téléprompteur pour une promo. Au lieu de cela, cependant, il lisait sa propre annonce d’intronisation. S’il vous reste deux minutes et 17 secondes, prenez des mouchoirs et observez la réaction de Spielman.

Spielman a passé huit saisons (1988-1994) en tant que cœur et âme de la défense des Lions. Il a accumulé 1 138 plaqués, devenant le leader de tous les temps des Lions pour les plaqués, tout en obtenant quatre hochements de tête pro-bowl. Il était l’un des secondeurs les plus redoutables des années 90, mais en dehors du terrain, Spielman a eu plus de chagrin que quiconque aurait dû le faire.

« Je pensais juste à Steph là-bas pendant une seconde », a déclaré Spielman dans la vidéo.

Stefanie Spielman, l’épouse de Spielman, a reçu un diagnostic de cancer du sein à quatre reprises au cours de leur mariage. Spielman a même pris une saison de congé en 1998 pour être avec sa femme pendant sa bataille, se rasant la tête en solidarité avec elle. La maladie est revenue pour la cinquième fois et Stefanie est décédée le 19 novembre 2009, alors qu’ils collectaient activement des fonds pour la recherche sur le cancer du sein.

Spielman pense immédiatement à sa défunte épouse après avoir reçu le plus grand accomplissement de sa carrière montre le genre d’homme qu’il est. Il a toujours donné la priorité à sa famille et continue de le faire aujourd’hui.