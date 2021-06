Les Lions testent Covid-19 positif au zoo de Chennai ; une lionne meurt

Le parc zoologique compte une quinzaine de lions dont huit femelles et sept mâles. Les résultats des tests de quatre sont actuellement attendus.

L’impact de la pandémie de Covid-19 a été tel que même les animaux sont touchés par l’infection. Récemment, des lions d’un zoo de Chennai, dans le Tamil Nadu, ont été testés positifs pour Covid-19 et une lionne de neuf ans, également connue sous le nom de Neela, a succombé à l’infection virale. Jusqu’à présent, huit autres lions du parc zoologique Aringnar Anna (AAZP) près de Vandalur ont été testés positifs pour le virus. Selon un communiqué des autorités du zoo, la lionne est décédée de Covid-19 le 3 juin vers 18h15, a noté un rapport de The IE.

Le communiqué ajoute que la lionne était asymptomatique. Le 2 juin, un jour avant sa mort, des écoulements nasaux ont été observés et immédiatement, un traitement a été administré, considérant qu’il s’agissait d’un symptôme.

Il est à noter que le parc zoologique compte une quinzaine de lions dont huit femelles et sept mâles. Les résultats des tests de quatre sont actuellement attendus. Selon les responsables, les lions initialement testés positifs pour l’infection à coronavirus ne faisaient pas partie de deux groupes appartenant à la zone de safari. C’était le 26 mai, lorsque certains symptômes d’écoulement nasal ont été observés avec de la fièvre et de l’anorexie (perte d’appétit) dans certains cas. Une toux occasionnelle a également été observée chez les lions.

Le rapport a souligné que l’équipe vétérinaire interne du parc zoologique a pris une action immédiate et a fourni une équipe ainsi que des experts de l’Université des sciences vétérinaires et animales du Tamil Nadu (TANUVAS). Ces experts ont rejoint les responsables du zoo afin d’enquêter et de décider du déroulement du traitement pour ces lions. Des échantillons de sang de ces lions ont été collectés et envoyés à TANUVAS. Pour effectuer des tests, des échantillons d’écouvillonnage nasal, rectal et fécal de 11 lions ont également été collectés et l’Institut national des maladies de haute sécurité (NIHSAD) de Bhopal examinera ces échantillons. Certes, ces instituts sont autorisés à tester le SRAS CoV-2 sur des animaux captifs.

Citant un haut responsable du parc zoologique, le rapport note qu’il est difficile de déterminer comment le virus s’est transmis aux animaux. Il a ajouté que les responsables envisagent deux possibilités. Soit du gardien, soit de la nourriture qui est donnée aux animaux. Cependant, les personnes engagées dans le travail sont vaccinées contre Covid-19 et sont testées. En fait, la charge est également « irradiée dans la chambre ultraviolette ». Par conséquent, ils ne sont pas en mesure de trouver la cause réelle de la transmission.

Pendant ce temps, prélever des échantillons sur les lions est également difficile car ils essaient de prélever des échantillons sans donner de sédation car cela risque de compromettre l’immunité des animaux.

