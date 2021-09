Les liseuses Amazon Kindle bénéficient d’une interface utilisateur remaniée pour une navigation plus facile

Que souhaitez-vous savoir

Amazon a annoncé qu’il commencerait à mettre à jour l’interface utilisateur de ses modèles de liseuses Kindle les plus récents au cours des semaines et des mois à venir. Les principales mises à jour incluent un écran d’accueil révisé, de nouveaux gestes de navigation et une expérience de bibliothèque améliorée. Ces mises à jour seront disponibles sur les appareils Kindle de 7e et 8e génération.

Amazon est une entreprise qui a bâti son entreprise sur le dos des livres. Elle est passée d’une entreprise qui a commencé à vendre des livres sur Internet il y a plus de 25 ans à devenir la force motrice derrière l’idée de télécharger et de lire des livres sur des appareils numériques comme le Kindle.

Ses liseuses Kindle sont de loin les plus populaires de leur genre, et même si cela fait un certain temps qu’elles n’ont pas vu une actualisation matérielle, Amazon a annoncé une nouvelle actualisation majeure de l’interface utilisateur (UI) pour son Kindle le plus récent. dispositifs.

Source : Amazon

À partir de septembre, les propriétaires de Kindle de dernière génération commenceront à voir sur leurs liseuses un nouveau paradigme de navigation qui ressemblera davantage à ce à quoi ils sont habitués sur les meilleurs téléphones Android.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Par exemple, des paramètres tels que la luminosité, le mode Avion et plus encore seront disponibles en glissant vers le bas depuis le haut de l’écran, plutôt que d’appuyer sur le haut de l’écran comme auparavant.

De plus, les propriétaires de Kindle pourront basculer rapidement et facilement entre le livre qu’ils sont en train de lire, leur bibliothèque Kindle et l’écran d’accueil via de nouvelles options de navigation en bas de l’écran.

Source : Amazon

Plus tard cette année, Amazon promet un écran d’accueil et une expérience de bibliothèque améliorés, offrant un moyen plus propre de filtrer et de trier votre contenu et la possibilité d’accéder à plus de livres de votre bibliothèque en même temps. Cela comprendra une nouvelle vue des collections et une barre de défilement interactive.

Ces mises à jour de l’interface utilisateur seront disponibles pour les dernières versions des meilleures liseuses Kindle, y compris les appareils Kindle standard (8e génération et supérieure), Kindle Paperwhite (7e génération et supérieure) et Kindle Oasis.

Le meilleur Kindle pour la plupart des gens

Amazon Kindle Paperwhite

Enfant du milieu

Le Kindle Paperwhite est peut-être l’enfant du milieu de la gamme de liseuses électroniques d’Amazon, mais c’est aussi le meilleur rapport qualité-prix pour la plupart des gens. Il dispose d’un écran sans éblouissement de 167 PPI facile à lire, de 8 Go de stockage pour des milliers de livres, d’une grande batterie et d’une résistance à l’eau IPX8.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Android 2021

Le lancement officiel d’Android 12 approche à grands pas. Voici tout ce que nous savons

La cinquième et dernière version bêta d’Android 12 est officiellement arrivée, ce qui signifie que les développeurs Android prioriseront les corrections de bugs avant de lancer la version finale. Nous avons testé le système d’exploitation pendant des mois et savons à quoi nous attendre de la nouvelle version, quand elle arrivera sur quels téléphones et tout ce que vous devez savoir sur Android 12.