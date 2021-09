Les listes cachées d’Amazon PlayStation 5 sont en stock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La PlayStation 5 de Sony est sortie pour la première fois le 12 novembre 2020. Cela fait 10 mois, ce qui semble être toute une vie. Tant de choses se sont passées depuis lors, mais la PS5 est certainement la plus recherchée des deux consoles de nouvelle génération. Les gens s’extasient toujours sur leur amour pour leurs consoles PlayStation 5, et cela ne changera pas de si tôt. Il y a aussi tellement de jeux PS5 fantastiques disponibles, et certains d’entre eux sont même réduits de temps en temps. Bien sûr, il y a juste un petit problème : la PlayStation 5 est toujours introuvable en magasin. C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui une importante mise à jour de réapprovisionnement de la PS5, et c’est une mise à jour que vous voudrez certainement garder à l’esprit.

C’est vrai, le Sony PlayStation 5 est en stock dès maintenant sur Amazon !

Mise à jour de réapprovisionnement PS5

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le stock PS5 est impossible à trouver en magasin pour le moment. Ce n’est pas grave si vous cherchez le PlayStation 5 qui fonctionne avec des disques physiques ou le Édition numérique PlayStation 5 console. Dans les deux cas, vous n’en trouverez tout simplement pas chez votre détaillant d’électricité local. Et avec le Black Friday qui approche à grands pas, nous ne nous attendons pas à ce que cela change de si tôt. Il y a de fortes chances que certains magasins parviennent à stocker quelques consoles PS5 avant les vacances. Ils les utiliseront pour attirer les gens dans leurs magasins le Black Friday. Soyez assuré, cependant, qu’ils seront partis depuis longtemps lorsque vous y arriverez.

C’est pourquoi une mise à jour du stock PS5 comme celle-ci est si importante. Les consoles PS5 sont apparues en ligne avec une fréquence croissante ces derniers temps. Cependant, il n’est toujours pas facile d’en attraper un en stock. C’est pourquoi nous allons vous confier un petit secret dans cet article. Ce n’est pas idéal, mais c’est votre meilleure chance de vous marquer une nouvelle console de jeu vidéo PlayStation 5 de sitôt.

Les principales listes PlayStation 5 d’Amazon

Amazon semble avoir mis en stock les deux versions de la PS5 avec une fréquence croissante ces derniers temps. Nous parlons de la PS5 principale et de la version numérique uniquement. Les PlayStation 5 lit des disques physiques ainsi que des copies numériques de jeux que vous pouvez télécharger. Pendant ce temps, le Édition numérique PlayStation 5 est une version plus abordable de la PS5 qui ne joue que des jeux numériques.

Voici les principales listes d’Amazon pour ces deux versions PS5 :

Maintenant, si vous visitez l’une de ces listes PS5, vous remarquerez immédiatement qu’elles ont une chose en commun. C’est vrai, ils sont tous les deux vendus. Si vous cliquez sur « Voir toutes les options d’achat » sur le PlayStation 5 liste, vous verrez qu’il y a des consoles d’occasion en stock. Bien sûr, il va sans dire que tout le monde n’a pas envie d’acheter une console de jeux vidéo d’occasion.

Si cela ne vous dérange pas une PS5 d’occasion, alors vous devriez absolument y aller. Si cela vous dérange, cependant, nous avons une importante mise à jour de réapprovisionnement PS5 que vous devez voir.

Listes PS5 cachées sur Amazon

En plus des principales listes PS5 et PS5 Digital Edition que nous avons mentionnées ci-dessus, Amazon propose également plusieurs listes PlayStation 5 cachées. Ils n’apparaissent pas toujours lorsque vous recherchez la console de jeux vidéo bien-aimée de Sony. Mais nous savons où chercher pour trouver ces listes secrètes, et c’est pourquoi nous vous proposons cette mise à jour de réapprovisionnement PS5. Les vendeurs Amazon peuvent créer des listes PS5 distinctes en vendant la console de jeux vidéo associée à un autre article. C’est quelque chose d’aussi simple qu’un câble HDMI ou un autre accessoire qui n’est normalement pas fourni avec la PlayStation 5.

Maintenant, il est important de noter que nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que plusieurs des listes PS5 cachées d’Amazon sont de nouveau en stock en ce moment. Si vous vous dépêchez, vous pouvez en acheter une et obtenir une toute nouvelle PS5 expédiée à votre porte en quelques jours seulement ! Mais la mauvaise nouvelle est que vous devrez payer un supplément par rapport au simple fait d’obtenir une console seule. Voici quelques annonces qui sont actuellement en stock au moment de la rédaction de cet article :

C’est vrai… toutes ces annonces sont en stock dès maintenant si vous vous dépêchez !

Jeux PlayStation 5

Si vous envisagez de commander une nouvelle PS5 ou si vous avez déjà une console, nous vous avons toujours couvert dans cet article. Nous avons répertorié ci-dessous certains des jeux PS5 les plus populaires sur Amazon.

