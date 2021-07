Les lits anti-sexe des Jeux olympiques de Tokyo 2021 démystifiés 10z viral

La rumeur veut que, pour tenter de décourager les athlètes participant aux Jeux olympiques de Tokyo de 2021 d’avoir des relations sexuelles (parce que, vous savez, COVID), des lits en carton ont été construits qui s’effondreraient si l’on leur appliquait, euh, trop de pression. Il s’avère que les lits n’ont pas été faits dans le but d’empêcher les athlètes de coller à l’atterrissage ; ils étaient en fait discutés avant la pandémie dans le but d’utiliser des matériaux recyclables.

USA Today a fait une histoire sur les lits en 2019, ce qui signifie que les lits feraient toujours partie des Jeux olympiques de Tokyo. À aucun moment, on n’a dit qu’ils étaient faits pour empêcher l’activité sexuelle.

Takashi Kitajima, un organisateur de Tokyo 2020 en charge du village des athlètes, a déclaré mardi aux médias que l’objectif des lits en carton était de fournir du confort aux athlètes tout en garantissant la durabilité – l’un des principaux thèmes des Jeux de l’été prochain. « (Les lits) seront recyclés en produits en papier après les Jeux, les composants du matelas étant recyclés en nouveaux produits en plastique », lit-on dans un communiqué de presse, selon Inside The Games. “Ce sera la première fois dans l’histoire olympique et paralympique que tous les lits et la literie sont presque entièrement fabriqués à partir de matériaux renouvelables.”

Alors, comment sommes-nous passés de la durabilité à, eh bien… ?

Je me demande si les personnes les plus douées physiquement de la planète peuvent comprendre comment avoir des relations sexuelles debout pic.twitter.com/9PS0sPJFfI – Whitley (@Videotapezzz) 15 juillet 2021

Note latérale: Même si cette prise anti-sexe a été démystifiée, c’est un fil conducteur fascinant à parcourir dans le seul but de voir les réactions de ceux qui ne savaient pas que les Jeux olympiques avaient une histoire de type « pire secret gardé ». sur tout ce qui se passe au-dessus, en dessous et autour des couvertures, à tel point que les athlètes ont reçu des préservatifs depuis les Jeux olympiques de Séoul en 1988.

Ce que je suis confus, c’est la nécessité de cela ?? Est-ce une tradition olympique d’être foutu tous les jours ?? – Abeille (@beebearie) 16 juillet 2021

Cet article de Japan Today est peut-être la première source de la façon dont cette histoire s’est déroulée comme elle l’a fait. Non, cet article ne disait pas que les lits étaient antisexuels, mais il révèle que le comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo a encouragé les athlètes à NE PAS utiliser les préservatifs qui leur ont été donnés et à attendre plutôt de les utiliser une fois rentrés chez eux. “Notre intention et notre objectif ne sont pas que les athlètes utilisent les préservatifs au village olympique, mais d’aider à la sensibilisation en les ramenant dans leur propre pays.”

L’article continue avec ce qui suit :

Le comité a également déclaré qu’il réexaminait le processus de distribution spécifique, ce qui implique qu’ils ne seront peut-être pas distribués avant la fin des Jeux et le départ des athlètes du village. Mais si les organisateurs ne veulent pas que les athlètes aient des relations sexuelles jusqu’à ce qu’ils soient de retour chez eux, alors pourquoi ressentent-ils le besoin de leur donner des préservatifs pendant qu’ils sont au Japon ? Pour commencer, le comité d’organisation a cité l’objectif déclaré du CIO d’utiliser les Jeux comme une plate-forme pour promouvoir la sensibilisation aux dangers du VIH. Cependant, un athlète retournant dans son pays d’origine et disant « Hé, essayons mon préservatif olympique que j’ai acheté au Japon » ne semble pas que cela va sensibiliser quelqu’un d’autre que son partenaire spécifique pour cette nuit-là à la sexualité sans risque. Bien que cela ne soit pas directement mentionné par le comité d’organisation, il y a de fortes chances que deux problèmes pratiques jouent un rôle plus important. Premièrement, les organisateurs peuvent être résignés à l’éventualité que, peu importe à quel point ils le découragent, un certain nombre d’athlètes pourraient encore avoir des relations sexuelles pendant leur séjour au Japon et se sentir ainsi obligés de fournir des préservatifs, car cela fait partie des hébergements du village olympique pour des décennies maintenant. De plus, les contrats et les paiements aux quatre fabricants japonais pour leurs 160 000 préservatifs étaient probablement bloqués il y a quelque temps. Si le comité d’organisation est coincé avec la facture et que les fabricants veulent le coup de pouce des relations publiques d’être des fournisseurs olympiques officiels, il n’y a pas grand-chose à faire à part les distribuer à leurs destinataires initialement prévus, bien qu’ils devraient peut-être obtenir l’ambassadeur du préservatif du Japon, modèle de gravure Airi Shimizu, pour aider à souligner la partie « Ne les utilisez pas jusqu’à ce que vous rentriez à la maison ».

Avec COVID étant à nouveau une menace croissante (au point que les athlètes sont maintenant testés positifs), il est logique que le comité essaie d’encourager les athlètes à NE PAS avoir de relations sexuelles pendant qu’ils sont là-bas. Cependant, ils ont probablement, comme le dit cet article de Japan Today, déjà commandé les préservatifs parce que oui, c’est une chose qui est budgétisée – Rio a le record, soit dit en passant, avec 450 000 préservatifs distribués en 2016. Alors maintenant, ils ‘ dire aux athlètes de ne pas utiliser les préservatifs jusqu’à ce qu’ils rentrent à la maison et de les distribuer à la place *vérifie les notes* sensibiliser.

Cette nouvelle, combinée à des images faisant surface des lits en carton et au nombre massif de personnes qui se demandent POURQUOI nous organisons même les Jeux olympiques en ce moment, est ce qui, à mon avis, a créé le récit anti-sexe que nous avons eu. Il s’est mélangé pour créer de la désinformation, bien que divertissante, de la part des médias, des réseaux sociaux et même d’autres athlètes.

Les lits qui seront installés dans le village olympique de Tokyo seront en carton, cela vise à éviter l’intimité entre les athlètes Les lits pourront supporter le poids d’une seule personne pour éviter des situations hors sport. Je ne vois aucun problème pour les coureurs de fond, même 4 d’entre nous peuvent le faire pic.twitter.com/J45wlxgtSo – Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) 17 juillet 2021

Et, je veux dire, une fois qu’il se casse, ce n’est qu’un mince matelas sur le sol, n’est-ce pas ? Les sols s’effondrent-ils également lorsqu’ils sont baisés?

Où s’arrêtent les pièges sexuels ? – Eric (@EricWoodard1) 16 juillet 2021

Compte tenu des efforts déployés par le comité pour accueillir les Jeux olympiques dans des circonstances pandémiques horribles, l’idée qu’ils fabriqueraient une boîte de lit destinée à une famille de chats au lieu de plusieurs êtres humains avec une énergie refoulée pour s’entraîner après des jours de compétition sonne comme une mesure qu’ils prendraient.

Il semble qu’un meilleur moyen d’éviter la propagation du COVID serait de ne pas avoir ces jeux ? – Discours Demisexual (@SolidarityCats) 16 juillet 2021

À l’inverse, si ces lits avaient été conçus comme une sorte d’abstinence au niveau du programme DARE, ils devraient être beaucoup moins solides. Non seulement les lits peuvent supporter jusqu’à 441 livres, mais vous pouvez littéralement sauter dessus.

Lits « anti-sexe » aux Jeux olympiques pic.twitter.com/2jnFm6mKcB – Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) 18 juillet 2021

Également.

Euh.

Vous n’avez pas besoin d’avoir des relations sexuelles dans un lit.

via GIPHY

Donc, en conclusion, les lits ne sont pas là pour empêcher tout hanky et/ou panky, mais nous avons au moins obtenu de bons tweets de toute l’épreuve… suivis d’un sentiment accablant de « nous devrions VRAIMENT retarder ces jeux, hein ? “

Je pensais que tout l’intérêt d’investir autant d’efforts pour devenir un athlète de classe mondiale était d’obtenir un billet pour le fuckfest quadriennal du village olympique. – Amiral de poste 🔁💟 (@AdjectiveNouns) 15 juillet 2021

METTRE À JOUR: Les JO ont répondu à nos pitreries :

Merci d’avoir démystifié le mythe.😂Vous l’avez entendu pour la première fois par le gymnaste de @TeamIreland @McClenaghanRhys – les lits en carton durables sont solides ! #Tokyo2020 https://t.co/lsXbQokGVE – Jeux olympiques (@Olympics) 19 juillet 2021

(Image : AKIO KON/POOL/. via .)

