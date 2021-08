Les Little League World Series prennent une décision sur les fans qui assisteront aux matchs

Les Little League World Series sont de retour après avoir été annulées l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, il y a un problème quand il s’agit de savoir qui pourra voir les matchs en direct. Vendredi, Little League Baseball a annoncé que les jeux seront fermés au grand public en raison de la pandémie en cours et de la variante Delta. Chaque équipe recevra 250 laissez-passer d’équipe pour leurs amis, leurs familles et les membres de la communauté. Des laissez-passer supplémentaires ont été réservés aux bénévoles et aux supporters de haut niveau.

“La santé et le bien-être de nos équipes et l’atténuation de leur exposition au COVID-19 doivent continuer d’être notre principale priorité, alors que nous concluons nos événements des World Series”, a déclaré Stephen D. Keener, président et chef de la direction de la Petite Ligue dans un communiqué. «Avec les directives mises à jour du CDC et en consultation avec notre commission consultative de réponse à la pandémie et nos conseillers médicaux, nous pensons qu’il est essentiel de revenir sur notre politique de participation pour malheureusement limiter les spectateurs de Williamsport à la famille et aux amis de nos 16 équipes participantes et à nos plus hauts -niveau des bénévoles et des supporters.

“Nous sommes déçus de devoir faire reculer nos spectateurs qui nous rejoignent à Williamsport cette année, mais nous sommes impatients d’offrir une expérience sûre et agréable aux 16 équipes qui participeront aux World Series cet été.” La Little League Baseball a également déclaré que tous les spectateurs sont encouragés à porter un masque facial lorsqu’ils se trouvent dans le complexe.

«En mai, notre organisation a pris la décision d’aller de l’avant avec nos tournois de la Petite Ligue de baseball et de softball cet été, dans le but d’offrir aux garçons et aux filles de notre programme cette expérience magique des Petites Ligues mondiales tout en protégeant leur santé et leur bien-être. », a déclaré le Dr Daniel Lueders, président de la commission, membre du conseil d’administration de Little League International et médecin du sport de l’UPMC. « Alors que ce virus évolue, nous devons continuer à rester vigilants et faire tout notre possible pour réduire l’exposition au COVID-19 de nos joueurs et participants. Réduire les fans à Williamsport est une mesure décevante, mais nécessaire, que nous devons prendre pour soutenir cet effort en ce moment. »

Les Little League Baseball World Series commencent le 19 août et se terminent le 29 août. Les tournois pour se qualifier pour les World Series se déroulent actuellement, et les deux meilleures équipes de huit tournois de la région américaine se qualifieront pour Williamsport, en Pennsylvanie. Le match de championnat inclura le vainqueur du côté américain du support contre le vainqueur du côté international.