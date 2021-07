Les livraisons de Chromebook enregistrent une croissance annuelle de 75 % au deuxième trimestre 2021, HP en tête : Canalys

Avec 18,6 millions d’unités, les expéditions globales de PC de HP ont enregistré la croissance annuelle la plus lente à 2,7 %. (Crédit photo : .)

Les livraisons de Chromebooks ont enregistré une croissance de 75 % en glissement annuel pour atteindre 11,9 millions d’unités au cours du deuxième trimestre 2021, surpassant les autres catégories, selon les données de Canalys. Les expéditions du marché mondial des PC, y compris celles des tablettes, ont augmenté de 10 % en un an pour atteindre 121,7 millions d’unités. Cependant, la croissance des expéditions de comprimés a commencé à plafonner, alors qu’avril-juin n’a connu qu’une croissance annuelle de 4 % à 39,1 millions d’unités.

HP a continué d’occuper la première place des expéditions de Chromebook, avec des ventes de 4,3 millions d’unités et un taux de croissance annuel de 116 % au deuxième trimestre. Lenovo, quant à lui, a livré 2,6 millions d’unités, soit une croissance annuelle de 82 %. Acer a enregistré une croissance de 83 % en glissement annuel, les livraisons de Chromebook ayant franchi 1,8 million d’unités. Dell et Samsung étaient les deux autres fabricants dans le top cinq, le géant américain étant la seule entreprise à enregistrer une baisse de ses livraisons.

Cependant, le marché des tablettes a connu un deuxième trimestre mitigé. Alors qu’Apple a livré 14,2 millions d’iPad pour conserver sa position de leader du marché, ses performances sont restées stables. Samsung, d’autre part, a expédié 8 millions d’unités pour une croissance annuelle de 13,8%. Parmi les cinq premiers, qui comprennent également Amazon et Huawei, Lenovo a enregistré la plus forte croissance avec 78% après avoir expédié 4,7 millions d’unités.

Lenovo a également enregistré une croissance annuelle stupéfiante de 23% sur le marché global des ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et tablettes, avec 24,7 millions d’unités expédiées. Apple a consolidé son emprise sur la deuxième place avec une croissance annuelle de 5% et des expéditions totalisant 20,6 millions d’unités. Avec 18,6 millions d’unités, les livraisons de HP ont enregistré la croissance annuelle la plus lente à 2,7 %. Dell et Samsung ont également conservé leurs positions dans un top cinq inchangé par rapport au premier trimestre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.