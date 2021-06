Les livraisons de lait en ligne s’accélèrent

in

« La diversification a porté ses fruits », a déclaré Ritwik Bahuguna, partenaire, division agriculture, produits laitiers et agroalimentaire, Wazir Advisors.

Alors que le client achète de plus en plus en ligne pendant la pandémie, plusieurs catégories de produits jusque-là impopulaires sur le Web ont pris de l’ampleur. Selon Red Seer Consulting, le marché de l’e-épicerie en ligne s’élevait à 3,3 milliards de dollars au cours de l’année 20, dont les start-ups de livraison de lait en ligne représentent 7 à 8 %, et devrait croître à un TCAC de 50 % au cours des cinq prochaines années. Certaines de ces entreprises se sont également diversifiées dans des offres connexes telles que la boulangerie, les fruits et légumes.

Au cours de la deuxième vague de la pandémie en cours, les start-ups de livraison de lait en ligne comme Country Delight, FreshToHome et Supr ont enregistré une croissance quotidienne de 15 à 20 %, aidée par le lancement de nouvelles références et la diversification des produits.

Country Delight, une société laitière en ligne, affirme que son activité a doublé depuis le début de la pandémie. “Récemment, nous avons lancé du pain sans conservateur, de l’eau de coco comme stimulant immunitaire, des mangues Ratnagiri et plusieurs autres fruits et légumes, y compris des légumes à feuilles de qualité supérieure”, a déclaré Chakradhar Gade, co-fondateur de Country Delight. Focalisée sur la qualité des produits, la start-up envisage de s’étendre dans les villes situées à proximité des métros. “Actuellement, nous sommes présents dans le top 10 des métros, mais notre activité ne s’étendra pas à plus de 15 à 20 villes à l’avenir, car chaque ville est un grand marché en soi”, a ajouté Gade.

Supr Daily, un agrégateur d’articles essentiels du matin, effectue actuellement deux livraisons de lakh par jour, contre 30 000 livraisons avant la pandémie. Outre le lait, des produits à valeur ajoutée comme le caillé, le paneer, etc. sont également achetés. « Nous avons commencé avec un SKU dans moins de 100 produits ; nous avons maintenant étendu à 5 000 produits dans une large sélection », a déclaré Puneet Kumar, fondateur et PDG de Supr Daily. La start-up est actuellement présente dans le top six des métros.

Ensuite, il y a FreshtoHome, qui est entré dans l’espace de livraison de lait en 2019. Son service de livraison appelé FTH Daily connaît également une augmentation des volumes de commandes. « Actuellement, les consommateurs se tournent vers des aliments moins transformés et des produits frais », a déclaré Shan Kadavil, PDG de FreshtoHome. L’entreprise s’est lancée dans l’épicerie en 2020. « Maintenant, en raison de la valeur plus élevée des commandes, il est plus facile de se connecter directement avec les fermes, ce qui conduit à des produits de meilleure qualité », a-t-il ajouté. La société a augmenté sa gamme d’unités de stockage (SKU) de 80 à 250, pendant la pandémie.

Comme ces start-ups sont spécifiques à une région, le segment de la livraison de lait en ligne est orienté vers l’emballage et le marketing hyperlocal. « Les start-ups de livraison de lait en ligne ont une portée géographique limitée en raison des coûts élevés de livraison du dernier kilomètre », a déclaré Saurav Chachan, responsable de l’engagement, Red Seer Consulting.

Cependant, avec une poignée de nouveaux acteurs entrant souvent sur le segment, il peut devenir possible pour les joueurs aux poches profondes de renverser les plus petits, conduisant à une situation monopolistique/duopolistique à l’avenir. Il est également crucial pour les acteurs d’optimiser les chaînes d’approvisionnement pour atteindre un seuil de rentabilité, a ajouté Bahuguna.

