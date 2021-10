Les livraisons de Mac augmentent de 14 % au troisième trimestre avant la nouvelle version du MacBook Pro

Avant l’annonce prévue par Apple des résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2021 le 28 octobre, Canalys a publié ses données complètes couvrant le même trimestre (calendrier du troisième trimestre). Selon les données, le marché mondial des PC a augmenté de 5% au cours du trimestre pour atteindre 84,1 millions d’expéditions, après cinq trimestres de croissance à deux chiffres.

Canalys explique que la raison de la croissance plus faible au cours du trimestre était les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les pénuries devraient se poursuivre « jusqu’en 2022 », selon Ishan Dutt, analyste chez Canalys :

La perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale et du réseau logistique reste le principal inhibiteur d’une croissance plus élevée sur le marché des PC. Plus d’un an après le début de la pandémie, la fabrication continue d’être entravée par les blocages et autres restrictions liées au COVID-19, en particulier en Asie. Cela a été aggravé par un ralentissement massif du transport mondial avec des prix du fret et des délais qui montent en flèche alors qu’un certain nombre d’industries se font concurrence pour répondre à la demande non satisfaite. Le manque d’approvisionnement en PC devrait durer jusqu’en 2022, avec la période des fêtes de cette année qui devrait voir une partie importante des commandes non satisfaites. Les vendeurs capables de gérer cette période de bouleversement opérationnel en diversifiant la production et la distribution et ayant une meilleure visibilité des commandes pour prioriser l’allocation des appareils seront équipés pour traverser la tempête.