Les livraisons de Mac aux États-Unis ont augmenté de 35%, mais Apple est tombé à la 2e place

Canalys a publié ses estimations pour les livraisons de Mac aux États-Unis au premier trimestre de l’année, et les nouvelles sont mitigées pour Apple par rapport aux marques de PC.

Du côté positif, Apple a connu une croissance spectaculaire de 35,7% d’une année sur l’autre. Cela a été motivé par des personnes travaillant et étudiant à domicile pendant la pandémie, et étant prêtes à dépenser plus d’argent pour avoir un kit à jour de bonne qualité…

Canalys a souligné la forte croissance des marchés des PC et des tablettes.

Le marché des PC aux États-Unis a augmenté de 73 % en glissement annuel au premier trimestre 2021, avec des livraisons totales d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables, de tablettes et de stations de travail dépassant les 34 millions d’unités. Les ordinateurs portables et les tablettes ont ouvert la voie avec une croissance impressionnante, tandis que les ordinateurs de bureau ont pris du retard dans un contexte de faible demande pendant la pandémie. Les livraisons d’ordinateurs portables ont augmenté de 131 % en glissement annuel, grâce aux carnets de commandes et à la demande continue de soutien au travail et à l’éducation à distance. Pendant ce temps, les tablettes se sont bien comportées, avec une croissance de 52% et 11 millions d’unités expédiées alors que la demande a débordé de la période des vacances du quatrième trimestre.

En revanche, la part de marché d’Apple sur le marché informatique est passée de 25 % au premier trimestre 2020 à 19,5 % au même trimestre cette année, passant de la 1ère à la 2ème place. Cela reflétait une croissance substantielle des dépenses en PC dans les différentes marques, et pour chaque personne disposée à se lancer sur un Mac, quatre personnes optaient plutôt pour une machine Windows.

HP est le leader des fournisseurs aux États-Unis avec plus de 7 millions d’appareils livrés dans la région, grâce à des retards commerciaux et à de solides performances de Chromebook. Pour la première fois depuis le troisième trimestre 2019, Apple a perdu sa position de premier fournisseur de PC aux États-Unis (y compris les tablettes), malgré une croissance de 36%. Néanmoins, Apple a bien performé étant donné que le premier trimestre a tendance à être un trimestre plus faible pour les livraisons de Mac et d’iPad. Lenovo et Samsung ont tous deux enregistré une croissance incroyable à 93% et 116% respectivement. Une grande partie de la croissance record au cours de l’année écoulée est due à l’essor des Chromebooks pour l’éducation ainsi qu’à une croissance de 92 % en glissement annuel dans le segment des consommateurs. Dell, troisième, a vu ses expéditions augmenter de 29 % relativement modestes, en raison de sa position plus faible dans les segments de la consommation et de l’éducation.

Canalys affirme qu’il y a trois raisons de s’attendre à ce que les livraisons de Mac et de PC aux États-Unis restent fortes. Premièrement, les contraintes d’approvisionnement signifient qu’il existe encore une demande existante à satisfaire, et les mesures prises pour lutter contre la pénurie mondiale de puces devraient permettre de répondre à une partie de cette demande.

Deuxièmement, le plan d’infrastructure de 2 000 milliards de dollars de la Maison Blanche augmentera les dépenses publiques, qui incluent les Mac et les PC. Enfin, de nombreuses entreprises ne prévoient pas un retour complet au bureau, donc la demande d’achats de travail à domicile devrait se poursuivre même si la pandémie s’atténue.

