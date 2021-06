Les livraisons de mini-LED MacBook Pro seraient attendues au troisième trimestre

Selon un rapport de nuit de Digitimes, les fournisseurs Apple prévoient des expéditions au troisième trimestre de composants pour les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Les nouveaux ordinateurs portables comporteront pour la première fois des écrans mini-LED, après qu’Apple ait lancé la technologie dans l’iPad Pro le mois dernier.

La date de sortie du troisième trimestre est à peu près conforme aux attentes. Le leaker d’Apple, Jon Prosser, a déclaré que le nouveau MacBook Pro serait annoncé à la WWDC la semaine prochaine.

La nouvelle gamme de MacBook Pro est très attendue. Non seulement ces machines seront les premiers modèles Mac haut de gamme avec des puces ARM en silicium Apple à l’intérieur, mais elles présenteront également un nouveau design de châssis externe.

On pense que les prochains ordinateurs portables arborent un look plus carré avec des côtés plats similaires à l’esthétique du design de l’iMac M1 et de l’iPad Pro 2018.

Les écrans mini-LED permettent un contraste et une luminosité plus élevés que les panneaux LCD à rétroéclairage LED standard, approchant la qualité OLED lorsque vous regardez du contenu HDR comme des émissions de télévision et des films. Cependant, la technologie d’affichage présente intrinsèquement un effet de rétroéclairage dans certaines conditions, ce que certains utilisateurs trouvent gênant.

On pense que ces machines sont dotées de silicium Apple plus performant que la puce M1 de la génération actuelle. Connu sous le nom de “ M1X ”, Bloomberg a rapporté que la puce MacBook Pro comporterait 8 cœurs de processeur hautes performances, jusqu’à 32 cœurs de processeur graphique et prend en charge jusqu’à 64 Go de RAM.

Les utilisateurs verront également le retour des E/S avec le MacBook Pro 2021, notamment des ports dédiés pour HDMI et un lecteur de carte SD. Le connecteur d’alimentation MagSafe devrait également faire son grand retour.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :