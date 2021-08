Les livraisons de PC franchissent les 3 millions d’unités pour le deuxième trimestre consécutif au deuxième trimestre 2021

in

L’analyste de marché d’IDC Inde (appareils PC) Bharath Shenoy a déclaré que bien que l’Inde ait été gravement touchée par la deuxième vague, il y avait un sentiment d’optimisme sur le marché alors que les fournisseurs utilisaient le temps pour acheter des appareils.

Les livraisons d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et de postes de travail ont dépassé la barre des 3 millions d’unités au cours du trimestre d’avril à juin, enregistrant une croissance de 52 % en glissement annuel. Il s’agit du deuxième trimestre consécutif où les expéditions franchissent la barre des 3 millions.

« Au total, 3,2 millions de PC ont été livrés au cours du trimestre, toutes les catégories de produits enregistrant une forte croissance à deux chiffres. En l’absence de tout accord important entre l’éducation et le gouvernement, il s’agissait du deuxième trimestre consécutif où le marché indien des PC a enregistré des expéditions de plus de 3 millions de PC, soulignant la croissance des segments des entreprises, des PME et des consommateurs », a déclaré IDC.

Les ordinateurs portables continuent de détenir plus des trois quarts des parts de la catégorie globale et ont augmenté de 50 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2021, enregistrant un quatrième trimestre consécutif avec plus de 2 millions d’unités. Les ordinateurs de bureau ont également indiqué une reprise, les expéditions ayant augmenté de 52% en glissement annuel après avoir enregistré les expéditions les plus faibles de la décennie au deuxième trimestre 2020, a-t-il ajouté.

La deuxième vague de Covid a encore retardé l’ouverture des écoles et des collèges, renforçant la demande de PC pour l’apprentissage à domicile. Au deuxième trimestre 2021, le segment des consommateurs a augmenté de 118,4% en glissement annuel et de 5,9% en séquentiel, les fournisseurs préparant le canal en prévision d’une demande plus forte.

Le segment commercial a augmenté de 13,8% en glissement annuel au deuxième trimestre 2021, les entreprises, en particulier les sociétés de services informatiques et informatiques, continuant d’acheter pour gérer la croissance de la main-d’œuvre dans le scénario de travail à domicile en cours.

L’analyste de marché d’IDC Inde (appareils PC) Bharath Shenoy a déclaré que bien que l’Inde ait été gravement touchée par la deuxième vague, il y avait un sentiment d’optimisme sur le marché alors que les fournisseurs utilisaient le temps pour acheter des appareils.

« Les partenaires de la chaîne étaient aux prises avec de faibles stocks et des arriérés pendant près d’un an ; cela a été une pause pour quelques fournisseurs, car ils ont pu ajouter quelques semaines d’inventaire supplémentaires à leur chaîne. Mais comme la demande continue de dépasser l’offre, il ne semble pas que l’inventaire des canaux revienne à la normale avant la fin de l’année », a-t-il ajouté.

Jaipal Singh, directeur de recherche associé d’IDC Inde (appareils clients), a noté que la croissance du segment des ordinateurs portables grand public attire de nombreuses marques de smartphones pour explorer cette catégorie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.