Les livraisons de PC ont atteint un niveau record en juillet-septembre

Le marché national des ordinateurs personnels (PC) a enregistré son expédition la plus élevée jamais enregistrée avec 4,5 millions d’unités au cours du trimestre juillet-septembre 2021, grâce à la forte demande des entreprises et des segments de consommation. Les livraisons sur une base annuelle ont augmenté de 30% au troisième trimestre 2021, ce qui en fait le cinquième trimestre consécutif de croissance.

« Pour mettre cela en perspective, il est plus important que le total des expéditions annuelles des consommateurs en 2019, un an avant que la pandémie ne nous frappe. En conséquence, de nombreuses marques ont également signalé leur plus gros quart des expéditions de PC », a déclaré IDC India.

IDC a souligné que le marché, qui comprend les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail, a poursuivi sa croissance malgré les problèmes d’approvisionnement et de logistique en cours. Les ordinateurs portables continuent de dominer la catégorie globale avec plus de 80 % de part de marché. La demande des entreprises et des consommateurs a permis à la catégorie des ordinateurs portables d’atteindre plus de 3 millions d’unités pour la première fois, et la catégorie des ordinateurs de bureau a également poursuivi sur sa lancée avec une croissance de 30,5% en glissement annuel au troisième trimestre 2021, a-t-il ajouté.

La demande d’ordinateurs portables grand public est restée robuste tandis que les fournisseurs ont eu du mal à s’approvisionner en quantités suffisantes. Malgré ces défis, les fournisseurs ont pu facturer un total de 2,3 millions de PC grand public, ce qui en fait le plus gros trimestre pour la catégorie grand public en Inde. Les e-commerçants ont également réussi à se procurer des stocks pour les ventes phares à venir, avec plus de 771 000 expéditions au troisième trimestre 2021, le plus gros trimestre jamais enregistré en ligne.

Le segment commercial a également connu une croissance saine des expéditions de 47,6 % en glissement annuel au troisième trimestre 2021. Les fournisseurs ont enregistré d’importants carnets de commandes d’entreprises et de clients PME au cours des derniers trimestres. Avec une meilleure allocation en septembre, ils ont pu honorer une partie importante de ces commandes en attente. De plus, certains des projets d’éducation attendus de longue date ont commencé à se concrétiser, donnant un élan au segment de l’éducation.

Bharath Shenoy, analyste de marché principal d’IDC Inde (appareils PC), a déclaré : « Malgré de meilleures allocations à quelques segments, l’écart entre l’offre et la demande continue d’être un défi alors que les entreprises et les PME continuent de commander en gros volume. Alors que les trois principaux fournisseurs luttent pour répondre à l’intégralité des besoins, certaines des commandes sont transférées à des fournisseurs plus petits, les aidant ainsi à améliorer leur présence dans le segment commercial ».

À l’avenir, Jaipal Singh, directeur de recherche associé d’IDC Inde (appareils clients), a déclaré qu’après cinq trimestres consécutifs de croissance annuelle, le marché de la consommation laisse entendre que la demande ralentit alors que les écoles et les collèges reprennent leurs cours physiques.

La demande des entreprises et des PME semble toujours favorable pour soutenir les fournisseurs de PC en 2022, car les marchés verticaux clés continuent de fournir de nouvelles commandes. En outre, les fournisseurs viseront à concrétiser les accords d’éducation en attente de longue date visant à améliorer la situation de l’approvisionnement dans le pays, a-t-il ajouté.

