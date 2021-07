Les livraisons de smartphones en Inde augmentent de 82% en glissement annuel au deuxième trimestre 2021, Xiaomi conserve la première place: Counterpoint

Xiaomi, y compris la sous-marque Poco, reste l’acteur prééminent sur le marché indien des smartphones. (Crédit photo : .)

Les expéditions de smartphones vers l’Inde ont augmenté de 82 % en un an pour atteindre 33 millions d’unités au deuxième trimestre 2021, suggèrent les données du Market Monitor de Counterpoint. Séquentiellement, cependant, le marché a baissé de 14%, la confiance des consommateurs ayant été touchée lors de la deuxième vague de Covid-19. La baisse a été plus faible que prévu en raison de la résilience du marché des smartphones.

Xiaomi, y compris la sous-marque Poco, reste l’acteur prééminent sur le marché indien des smartphones, selon les données de Counterpoint. La part de marché de 28% qu’il a conquise a été tirée par les séries Redmi Note 10 et Redmi 9. Xiaomi a également enregistré ses volumes d’expédition les plus élevés jamais enregistrés dans le segment haut de gamme et a capturé plus de 7 % de part de marché. La sous-marque Poco a enregistré une croissance de 480 % en glissement annuel.

Samsung a également conservé sa position de deuxième marque, avec un taux de croissance annuel de 25 %, les ventes en ligne des téléphones Galaxy M et F représentant 66 % de ses expéditions. Les ventes en ligne de l’entreprise ont enregistré la croissance la plus élevée jamais enregistrée.

Les ventes de smartphones Vivo ont également augmenté de 61% sur un an, tandis que sa part du segment premium est passée à 12%, le chiffre trimestriel le plus élevé pour l’entreprise. Les expéditions de Realme ont augmenté de 140% au cours du deuxième trimestre et étaient le leader des expéditions de smartphones 5G, avec une part de marché de plus de 22%. Oppo, quant à lui, a progressé de 103% sur un an.

Apple est resté le leader du marché dans le segment ultra-premium, enregistrant une croissance annuelle de 144%. La forte demande continue pour l’iPhone 11 et le marketing agressif de la société pour les téléphones de la série iPhone 12 ont conduit la société à s’emparer d’une part de marché de 49%. OnePlus, quant à lui, a augmenté de plus de 200% sur un an, grâce à la série OnePlus 9. Sa part de marché dans le segment premium était de 34%, alors qu’elle était également la première marque 5G premium avec une part de marché de 48%.

Le marché des téléphones portables du pays, qui comprend à la fois les téléphones multifonctions et les smartphones, a augmenté de 74% sur un an, mais a baissé de 28% sur un trimestre. Le marché des téléphones portables a été le plus touché, car les expéditions trimestrielles ont diminué de 50% au cours de la deuxième vague de Covid-19, qui a grugé le revenu disponible des consommateurs. La plupart des consommateurs qui comptent sur les téléphones multifonctions proviennent des villes et des zones rurales de niveau 3 et de niveau 4 du pays, qui ont été les plus durement touchées par la deuxième vague de Covid-19.

