Les livraisons de smartphones en Inde baissent de 2% en glissement annuel au troisième trimestre 2021: contrepoint

Les livraisons de smartphones 5G ont franchi la barre des 10 millions pour la première fois au troisième trimestre 2021.

Les livraisons de smartphones de l’Inde ont chuté de 2% en glissement annuel à 52 millions d’unités au troisième trimestre de l’année civile 2021 (CY), a déclaré Counterpoint Research.

Le marché des smartphones continue de montrer des signes de résilience et les chiffres trimestriels auraient été encore plus élevés sans les pénuries de composants qui se sont aggravées au cours du trimestre, a déclaré la société d’études de marché.

« Les expéditions de smartphones ont maintenu une forte dynamique après la deuxième vague de Covid. La demande des consommateurs a dépassé l’offre en raison de la forte demande refoulée. Gardant à l’esprit la pénurie mondiale de composants, la plupart des marques s’efforçaient d’assurer un stock suffisant pour les fêtes de fin d’année. La demande dans les canaux en ligne est restée forte et a atteint les expéditions les plus élevées jamais enregistrées au troisième trimestre 2021 », a déclaré Prachir Singh, analyste de recherche senior de Counterpoint.

Les marques chinoises ont capturé 74% des parts du marché indien des smartphones au troisième trimestre 2021. Xiaomi a dominé le marché avec une part de 22% tirée par les séries Redmi 9 et Redmi Note 10. Samsung a pris la deuxième place avec une part de 19%. La série Galaxy M et la série F axées en ligne ont conduit ses expéditions avec les nouveaux modèles de la série Galaxy A qui ont connu une forte demande dans les canaux hors ligne, a déclaré l’analyste de recherche Counterpoint, Monika Sharma.

Les volumes importants des séries Y et V de Vivo ont conduit la marque à s’emparer de la troisième place avec une part de 15 %. Realme a décroché la quatrième place avec une part de 14% grâce à son segment budgétaire série C. Oppo a pris la cinquième place avec 10% des parts, a-t-elle ajouté.

Les expéditions de smartphones 5G ont franchi la barre des 10 millions pour la première fois au troisième trimestre 2021. La 5G avec prise en charge de plusieurs bandes (> 5 bandes) a capturé 50 % du marché des smartphones 5G pour la première fois. Vivo est devenu pour la première fois la première marque de smartphones 5G. Il a été suivi par Samsung, OnePlus et Realme.

Apple était la marque à la croissance la plus élevée au troisième trimestre 2021 avec une croissance de 212 % en glissement annuel et a dominé le marché des smartphones haut de gamme (> Rs 30 000) avec une part de 44 %. Il a maintenu sa position de leader sur le segment ultra-premium (> Rs 45 000 soit environ 650 $) avec une part de 74%. La forte demande pour l’iPhone 12 et l’iPhone 11 ont été les principaux facteurs de sa croissance. Apple est devenu pour la première fois la première marque de smartphones 5G dans le segment premium.

Les canaux en ligne ont capturé environ 55% des expéditions de smartphones au cours du trimestre juillet-septembre 2021.

Le marché global des téléphones mobiles en Inde a baissé de 5 % en glissement annuel au troisième trimestre 2021. Samsung a regagné la première place sur le marché des téléphones portables, capturant une part de 18 % au troisième trimestre 2021. Le marché des téléphones multifonctions a baissé de 12 % en glissement annuel alors que la migration vers les smartphones se poursuivait. Itel a dominé le marché des téléphones multifonctions, prenant 27 % des parts, suivi de Lava, Nokia HMD et Samsung. Itel a dominé le marché des téléphones multifonctions au cours des huit derniers trimestres consécutifs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.