Les livraisons de smartphones en Inde franchissent 33 millions d’unités en avril-juin

Le marché global des combinés a augmenté de 74% en glissement annuel au deuxième trimestre 2021, mais a diminué de 28% en glissement trimestriel. Le marché des téléphones multifonctions a baissé de 50 % en QoQ avec la deuxième vague de Covid réduisant le revenu disponible de ses consommateurs, qui résident principalement dans les villes de niveau III et IV et les zones rurales, a déclaré Counterpoint.

Les livraisons de smartphones de l’Inde ont augmenté de 82% en glissement annuel (en glissement annuel) pour atteindre plus de 33 millions d’unités entre avril et juin 2021. Cependant, le marché a chuté de 14% sur une base séquentielle, la deuxième vague d’infections à Covid-19 ayant eu un impact négatif sur les consommateurs. sentiment, a déclaré mercredi Counterpoint Research.

Les expéditions de smartphones ont enregistré de faibles volumes en avril et mai. Cependant, le marché a connu une demande refoulée en juin alors que les restrictions ont été levées et que les magasins ont commencé à rouvrir, a déclaré Prachir Singh, analyste de recherche principal chez Counterpoint.

Les marques centrées hors ligne ont été plus touchées en avril et mai, les consommateurs préférant les canaux en ligne. Des marques comme Xiaomi et Realme ont pu maintenir des volumes élevés en tirant parti de leur meilleure portée en ligne. En raison des multiples cas d’utilisation et fonctionnalités, le smartphone est devenu une partie intégrante de la vie quotidienne et une nécessité. La demande refoulée observée en juin en est la preuve, a-t-il expliqué.

Sur le paysage concurrentiel, Monika Sharma, analyste de recherche de Counterpoint, a déclaré : « Les marques chinoises détenaient une part de 79%. Xiaomi (y compris Poco) a dominé le marché avec une part de 28 %, suivi de Samsung, Vivo, Realme et Oppo.

Les séries Redmi 9 et Redmi Note 10 ont entraîné les expéditions pour Xiaomi, tandis que les séries Galaxy M et F, chargées en ligne, ont entraîné les expéditions pour Samsung. La part des smartphones 5G est en constante augmentation, franchissant 14% au cours du trimestre clos en juin, a-t-elle ajouté.

« Realme était la première marque de smartphones 5G avec une part de 23 %, suivie de OnePlus. OnePlus a dominé le marché des smartphones haut de gamme (> Rs 30 000) avec une part de 34 %, grâce à la nouvelle série OnePlus 9. Pour élargir et servir leur base de consommateurs, de nombreuses marques ont commencé à livrer à domicile des smartphones pendant les blocages via des plateformes numériques comme WhatsApp », a déclaré Sharma.

Samsung est resté agressif dans les canaux en ligne au cours du trimestre et a atteint sa part en ligne la plus élevée jamais enregistrée, une indication que la stratégie de canal en ligne de la marque fonctionne bien avec sa boutique en ligne. La société coréenne est en tête du segment supérieur de milieu de gamme (Rs 20 000-30 000) grâce aux solides performances des Galaxy A32, A52 et F62.

Apple a connu une croissance de 144 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2021. La marque a maintenu sa position de leader dans le segment ultra-premium (> Rs 45 000 ou ~ 650 $) avec plus de 49 % de part de marché. La forte demande continue pour l’iPhone 11 associée à des offres agressives sur la série iPhone 12 ont été les facteurs moteurs de cette croissance.

Itel est en tête du marché des téléphones multifonctions avec une part de 24 %, suivi de Jio, Lava et Samsung. Il s’agit du septième trimestre consécutif où Itel a surperformé ses pairs pour dominer le marché des téléphones multifonctions, a-t-il ajouté.

