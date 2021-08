“Les livrées seront le plus grand différenciateur entre les voitures 2022”

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, était parmi plusieurs chefs d’équipe à parler d’une grande similitude entre les voitures 2022 à venir.

De nouvelles réglementations à venir pour 2022 devraient modifier radicalement le concept d’une voiture de Formule 1, avec un accent majeur sur la réduction des écarts entre les équipes et la promotion des dépassements.

Ces objectifs sont cruciaux pour la Formule 1, et de gros efforts seront donc déployés pour s’assurer que les équipes ne trouvent pas un moyen de les nier dans la poursuite de la performance.

Et donc, les équipes s’attendent à des différences très minimes entre les voitures, Horner suggérant que les livrées seront la variation la plus évidente.

“Je pense que vous obtiendrez de très légères variantes sur un thème”, a-t-il déclaré, cité par Crash.net.

« La réglementation est si stricte maintenant que la variance entre les voitures sera visiblement assez minime et les différences seront sans aucun doute sous la peau de la voiture, ce qui est un peu dommage que nous empruntions une voie dont la forme est tellement contraint.

« Ce sera la livrée qui sera le plus grand différenciateur entre les voitures.

« Ils ont un look rétro, cela me rappelle une IndyCar des années 90. Ça a l’air plutôt cool mais c’est un peu rétro.

Il est très rare en effet que Horner et son ennemi, le patron de l’équipe Mercedes Toto Wolff, soient d’accord sur quelque chose, mais à ce sujet, ils l’ont fait.

“Nous sommes très contraints par la réglementation”, a admis Wolff.

« Il y aura des détails qui seront différents entre les voitures. Mais je doute que nous ayons une révolution dans le sens où les voitures seront très différentes. »

Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, les équipes et les pilotes ont reçu pour la première fois un modèle grandeur nature des voitures 2022.

Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’une version fictive, on peut s’attendre à ce que les conceptions diffèrent de cela, et le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a confirmé que leur challenger 2022 était “subtilement différent”.

Mais en regardant la voiture de loin, cela ressemblerait à peu près au modèle.

“Je ne pense pas que ce sera radicalement différent, car nous jouons tous dans des règles très restreintes, j’ai vu à quoi ressemble la nôtre, c’est subtilement différent”, a confirmé Brown.

« Ce qu’ils ont montré hier est une assez bonne représentation si vous regardez la voiture à 50 pieds de distance.

« Comme toutes les voitures de Formule 1, lorsque vous commencez à regarder dans les détails, vous commencez à voir les différences.

“J’espère que c’est une meilleure voiture de course et qu’elle fait ce qu’elle est censée faire pour rendre la course plus proche.”