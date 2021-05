Les livres audio arrivent sur Spotify suite à un partenariat avec Storytel

Suite à son expansion dans le segment des podcasts, Spotify investit désormais dans des livres audio pour sa plate-forme. La société a annoncé jeudi un nouveau partenariat avec Storytel Group qui apportera des livres audio à ses utilisateurs.

L’annonce faite sur le site officiel de Storytel indique que son catalogue avec plus de 500,00 livres audio sera disponible plus tard cette année sur Spotify. Il est important de noter, cependant, que le catalogue Storytel ne sera pas inclus avec l’abonnement Spotify Premium et nécessite toujours un abonnement autonome.

Le partenariat avec Spotify améliore la distribution de Storytel et accentue notre vision de rendre le monde plus créatif et empathique en rendant les histoires accessibles à tous, partout et à tout moment. Dans la pratique, le partenariat signifie que les consommateurs qui souscrivent à un abonnement Storytel pourront profiter d’un monde d’histoires et de livres audio non seulement via la plate-forme Storytel mais également sur Spotify.